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19 Mar 2021 - 11:00- Kültür & Sanat G: 19 Mar 2021 - 10:27

Türkülerle Çanakkale Ruhunu Yaşattılar

Malatya Doğa Koleji, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yılını türkülerle kutladı. Okul korosunda yer alan öğrenciler, “Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, Eledim Eledim Türküsü ve Çanakkale Toz ile Duman” türkülerini seslendirdiler.
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Malatya Doğa Koleji Müdürü ve Eğitim Koordinatörü Alicem Kapkiner, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yâd eden Kapkiner,

Dünya bilir, Çanakkale geçilmez. Savaşmayı değil, ölmeyi emreden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve ölmek umurlarında olmayan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz

dedi.( Haber Merkezi)

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19 Mar 2021 - 11:00 Malatya- Kültür & Sanat

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