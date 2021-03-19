Türkülerle Çanakkale Ruhunu Yaşattılar

Malatya Doğa Koleji Müdürü ve Eğitim Koordinatörü Alicem Kapkiner, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yâd eden Kapkiner,

Dünya bilir, Çanakkale geçilmez. Savaşmayı değil, ölmeyi emreden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve ölmek umurlarında olmayan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz

dedi.( Haber Merkezi)