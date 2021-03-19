"Bu Milletin Birliğinin En Büyük Nişanesi”

Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Çanakkale yakın tarihimizin en büyük destanı, Cumhuriyetin ilk adımlarıdır. Çanakkale vatan uğruna bir an bile düşünmeden göğsünü siper eden daha 15’indeki çocukların mücadelesidir. Çanakkale destanı bu milletin birliğinin en büyük nişanesidir. Tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük zaferi her yıl daha büyük bir gururla anıyor ve anlatıyoruz. 106 yıllık bir destanı yazan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak tüm şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi. ( Haber Merkezi)