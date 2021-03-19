Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Mar 2021 - 10:00- Siyaset G: 18 Mar 2021 - 22:06

"Bu Milletin Birliğinin En Büyük Nişanesi”

DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yılını kutlayarak şehitleri andı. Güneş yaptığı yazılı açıklamada, “Çanakkale Destanı bu milletin birliğinin en büyük nişanesidir” şeklinde konuştu.
mask

Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Çanakkale yakın tarihimizin en büyük destanı, Cumhuriyetin ilk adımlarıdır. Çanakkale vatan uğruna bir an bile düşünmeden göğsünü siper eden daha 15’indeki çocukların mücadelesidir. Çanakkale destanı bu milletin birliğinin en büyük nişanesidir. Tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük zaferi her yıl daha büyük bir gururla anıyor ve anlatıyoruz. 106 yıllık bir destanı yazan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak tüm şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi. ( Haber Merkezi)

# Çanakkale zaferi, deva partisi, malatya, İl Başkanı, onur güneş, şehitler, destan, haberler, malatya haberler, altın, verdi, ilk, Tüm, büyük, Her, haber, Merkezi

19 Mar 2021 - 10:00 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
“Kale için tarihi karar” mask
“Kale için tarihi karar”
Bahçeli: Danıştay, bombanın pimini çekti! mask
Bahçeli: Danıştay, bombanın pimini çekti!
CHP, esnafı dinleyecek! mask
CHP, esnafı dinleyecek!
"Önce Sultansuyu Şimdi Tekel Depoları" mask
"Önce Sultansuyu Şimdi Tekel Depoları"
“Emekli Akşam Pazarında Taneyle Sebze Alıyor” mask
“Emekli Akşam Pazarında Taneyle Sebze Alıyor”
Kahtalı’dan Salgın İddiasına Yanıt mask
Kahtalı’dan Salgın İddiasına Yanıt
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
SEÇİME BİR YIL DAHA VARMIŞ mask
SEÇİME BİR YIL DAHA VARMIŞ
Cesedi dağ başında bulundu! mask
Cesedi dağ başında bulundu!
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ” mask
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”
Malatya'da bugün vefat edenler! mask
Malatya'da bugün vefat edenler!

GALERİ

Alev alev yandı! mask
Alev alev yandı!
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 yaralı mask
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
Malatya’da kurşun yağdırdı! mask
Malatya’da kurşun yağdırdı!
Ne Yaptın Malatya? Kırmızı renk netleşti! mask
Ne Yaptın Malatya? Kırmızı renk netleşti!
Polise ateşle karşılık verdi! mask
Polise ateşle karşılık verdi!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL