18 Mar 2021 - 18:05- Spor

“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, alt sıralardaki takımların puan kazanmasının kendilerini çok fazla ilgilendirmediğini ifade ederek, “Önümüzdeki Gaziantep müsabakası dışında şuan hiç bir şey düşünmüyoruz. Müsabaka müsabaka gidelim. Diğer takımlar hangi puanı aldı gibi hesaplar yapmıyoruz” dedi.