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18 Mar 2021 - 18:05- Spor G: 18 Mar 2021 - 18:14

“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, alt sıralardaki takımların puan kazanmasının kendilerini çok fazla ilgilendirmediğini ifade ederek, “Önümüzdeki Gaziantep müsabakası dışında şuan hiç bir şey düşünmüyoruz. Müsabaka müsabaka gidelim. Diğer takımlar hangi puanı aldı gibi hesaplar yapmıyoruz” dedi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılı ekibin çiçeği burnunda teknik patronu İrfan Buz takımdaki son durumla ilgili yaptığı açıklamada,

Göreve gelir gelmez takımın MR’ını çekmemiz gerekiyordu. Durum ve analizlerimizi yaptık. Ligi ve Malatyaspor’u zaten takip ettiğimiz için futbolcuları da çok çok iyi tanıyorum. 9 maçını kazanamamış moral ve motivasyonu çok düşmüş bir takımla karşılaştık

ifadelerini kullandı.

Kadroda kaliteli futbolcuların olduğunu ancak mevcut oyuncu grubunun sıralamada hak ettiği pozisyonda olmadığını kaydeden Buz,

İçinde bulunduğumuz ortamdan hepimiz çıkmak istiyoruz. Nerde düzeltmemiz gereken sıkıntılar olduğunu gördük. Bunları fiziksel ve taktiksel anlamda özellikle bay haftasında gidermeye çalıştık. Futbolcularım bu konuda özverili şekilde çalışıyorlar. Son 12 karşılaşmada neler yapmamız gerektiğini onlarda çok iyi biliyorlar. Bizde onlara yardımcı olacağız. Aynı zamanda doğru kadro tercihlerini yaptığımız takdirde ve kenetlendiğimizde başarılı olacağımıza kesinlikle inanıyorum

değerlendirmesinde bulundu.

“HERKESİN ORTAK MENFAATİ”

Malatyaspor markasının değerini yüksek tutmak için çalışacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam,

Dinamik olduğumuz için bu dinamikliği sahaya da yansıtmamız gerekiyor. Sportif anlamda coşkuya ihtiyacımız var. Özgüven ihtiyacımız var. UEFA’ya kadar gitmiş diğer hocalara da teşekkür ediyorum. Avrupa’yı görmüş bir takım ve camia var elimizde. Elimde geçiş oyunlarını iyi oynayan bir Malatyaspor fıtratı vardı. Taktiksel olarak 60-70 metrede oynayan değil ne yaptığını bilen özgüvenli bir takım vardı. Biz yeniden o seviyeye gelmek istiyoruz. Artık konuşmayı bir kenara bırakıp çalışmamız gerekiyor. Kalan 12 maçta maksimum puanı çıkararak Malatyaspor’a layık olduğu yere getirmeye çalışacağız. Ben bu şehrin tercümanı olmak istiyorum. Bu konu etrafında herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Herkesin ortak menfaati bu takımın ligde kalmasıdır. Sadece ligde kalmak değil, sonraki yıllarda daha da başarılı olmaktır

diye konuştu.

“MORALLİ GİRMEYİ İSTİYORUZ”

Süper Lig’in 31.haftasında oynanacak Gaziantep maçıyla ilgili de konuşan Buz,

Önümüzdeki Gaziantep müsabakası dışında şuan hiç bir şey düşünmüyoruz. Şehirde çok fazla başka şeylerle odaklanmıyorum. Tesislerde futbolcularımla birlikte işimize odaklanıyorum. Bazı eksiklerimiz var. Onların üzerlerinde yüzde 100 çalışıyoruz. Müsabaka müsabaka gidelim. Diğer takımlar hangi puanı aldı gibi hesaplar yapmıyoruz. Gaziantep maçı sonrası milli maç arası var. 3 puanımızı alarak moralli şekilde araya girmek istiyoruz. Gaziantep’in de kendine göre bir hedefi var. Ama bizim puana daha çok ihtiyacımız var

şeklinde konuştu.

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18 Mar 2021 - 18:05 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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