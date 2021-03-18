SEYFULLAH ÖZDEMİR YENİDEN ADAY

MASKF Başkanlığı, 15 Olağan Genel Kurulu’nun 22 Mart Pazartesi günü 17.00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 15 Olağan Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Mart Pazartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak. Mevcut başkan Seyfullah Özdemir başkanlığa yeniden aday olurken seçim gününe kadar başka bir adayın çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu internet sitesinden yapılan açıklamada

Federasyonumuzun 15.olağan genel kurulu 22 Mart Pazartesi günü 17.00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şehit Astsubay Ömer Halisdemir konferans salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 29 Mart Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır

denildi.