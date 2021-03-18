SEYFULLAH ÖZDEMİR YENİDEN ADAY

MASKF Başkanlığı, 15 Olağan Genel Kurulu’nun 22 Mart Pazartesi günü 17.00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 15 Olağan Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Mart Pazartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak. Mevcut başkan Seyfullah Özdemir başkanlığa yeniden aday olurken seçim gününe kadar başka bir adayın çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu internet sitesinden yapılan açıklamada
Federasyonumuzun 15.olağan genel kurulu 22 Mart Pazartesi günü 17.00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şehit Astsubay Ömer Halisdemir konferans salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 29 Mart Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır
denildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.