U19 LİGİ’NDE 2.HAFTA OYNANACAK

Süper Lig U19 Ligi'nin ilk haftasında 6 maçtan ev sahibi takımlar galibiyetle ayrılırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor'un bay geçtiği haftanın en gollü maçında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor 3-3'lük sonuçla puanları paylaştı. HES Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, ilk hafta sonunda averajla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'da rakip fileleri iki kez havalandıran Eren Aydın haftanın en golcü futbolcusu oldu. Covid-19 Müsabaka Talimatları dahilinde gerekli sağlık ve hijyen koşulları ile test protokol, sayı ve prosedürlerine bağlı kalınarak akreditasyon sistemi ile kontrollü bir düzende gerçekleşen U19 Gelişim Ligleri'nde tüm maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen sağlık tedbirleri kontrolörleri ve denetçiler, Covid-19 salgını tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için görev yaptı.
Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle:
Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor
Denizlispor 1-1 Gaziantep FK
Antalyaspor 1-2 Alanyaspor
F. Karagümrük 2-1 Sivasspor
Hatayspor 3-3 Rizespor
Göztepe 1-0 Ankaragücü
Galatasaray 3-2 Kayserispor
Konyaspor 2-1 Kasımpaşa
Beşiktaş 1-2 Başakşehir
Gençlerbirliği 1-0 Fenerbahçe
U19 Gelişim Ligleri'nde 2.hafta karşılaşmaları ise 20-21 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Ligin ilk haftasını bay (maç yapmadan) geçiren Yeni Malatyaspor U19 takımı hafta sonunda Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Mücadele Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri’nde saat 13.00’de oynanacak. Maç programı şöyle:
20 MART CUMARTESİ
12.30 Sivasspor-Göztepe
21 MART PAZAR
13.00 Başakşehir-Denizlispor
13.00 Alanyaspor-Konyaspor
13.00 Ankaragücü-Trabzonspor
13.00 Erzurumspor-Antalyaspor
13.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
13.00 Rizespor-Galatasaray
13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
13.00 Kayserispor-F. Karagümrük
13.00 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.