U19 LİGİ’NDE 2.HAFTA OYNANACAK

Süper Lig U19 Ligi'nin ilk haftasında 6 maçtan ev sahibi takımlar galibiyetle ayrılırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor'un bay geçtiği haftanın en gollü maçında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor 3-3'lük sonuçla puanları paylaştı. HES Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, ilk hafta sonunda averajla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'da rakip fileleri iki kez havalandıran Eren Aydın haftanın en golcü futbolcusu oldu. Covid-19 Müsabaka Talimatları dahilinde gerekli sağlık ve hijyen koşulları ile test protokol, sayı ve prosedürlerine bağlı kalınarak akreditasyon sistemi ile kontrollü bir düzende gerçekleşen U19 Gelişim Ligleri'nde tüm maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen sağlık tedbirleri kontrolörleri ve denetçiler, Covid-19 salgını tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için görev yaptı.

Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor

Denizlispor 1-1 Gaziantep FK

Antalyaspor 1-2 Alanyaspor

F. Karagümrük 2-1 Sivasspor

Hatayspor 3-3 Rizespor

Göztepe 1-0 Ankaragücü

Galatasaray 3-2 Kayserispor

Konyaspor 2-1 Kasımpaşa

Beşiktaş 1-2 Başakşehir

Gençlerbirliği 1-0 Fenerbahçe

U19 Gelişim Ligleri'nde 2.hafta karşılaşmaları ise 20-21 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Ligin ilk haftasını bay (maç yapmadan) geçiren Yeni Malatyaspor U19 takımı hafta sonunda Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Mücadele Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri’nde saat 13.00’de oynanacak. Maç programı şöyle:

20 MART CUMARTESİ

12.30 Sivasspor-Göztepe

21 MART PAZAR

13.00 Başakşehir-Denizlispor

13.00 Alanyaspor-Konyaspor

13.00 Ankaragücü-Trabzonspor

13.00 Erzurumspor-Antalyaspor

13.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği

13.00 Rizespor-Galatasaray

13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

13.00 Kayserispor-F. Karagümrük

13.00 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor