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18 Mar 2021 - 16:02- Gündem G: 18 Mar 2021 - 16:15

 “Belediyeye soruyorum, 84 bin liram nerede?”

TOKİ, Malatya’da oldukça aktif şekilde konut yapımına devam ediyor. İddiaya göre TOKİ’nin faaliyet gösterdiği İnderesi’nde bir parsel sahibine ödemesi eksik yapıldı. İddianın sahibi olan arsa sahibi Suat Selçuk, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 84 bin lirasını gasp ettiğini söyledi. Selçuk, belediyeye yönelttiği sorulara cevap isteyerek aksi durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar gideceğini kaydetti.
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Suat Selçuk’un iddialarına göre 2007 yılında kendisine ait olan arsa acele kamulaştırma kapsamında TOKİ’ye tahsis ediliyor ve arsa bedeli olarak 124 bin lira verilirken kalan 84 bin lira bir türlü verilmiyor. Gazetemize konuşan arsa sahibi Suat Selçuk, 2007 yılından bu yana 84 bin lirasının verilmediğini ve buna gerekçe olarak da belediyenin söz konusu yeri kadastrolu imarsız olarak değerlendirmesi.  Suat Selçuk kendisine ait yerin acele kamulaştırmaya girdiğini söyleyerek,

Kentsel dönüşüm adı altında acil kamulaştırdılar, aldılar. Biz bunu kabul ettik ve yerimize bir para çıkarıldı, onu da kabul ettik. 124 bin lira verildi. 84 bin lirasını tuttular. 84 bin lirayı da vermemelerinin nedeni de burayı kadastrolu imarsız parsel olarak göstermeleri. Yani işlem görmemiş, imarsız bir parsel dediler ama öyle değil

dedi.

“KORKUNÇ BİR HATA YAPTILAR”

İddialarının devamında eksik ödemesini almak için belediyeye dilekçeyle başvuru yaptığını söyleyen Selçuk, belediyenin söz konusu yerden 14 metrekare satış yaptığını kaydetti. Selçuk 

28 Ocakta dilekçeyle müracaatımda dedim ki; benim yerim kadastrolu imarsız bir yerse yoldan ihdas adı altında belediye, 14 metrekare yeri satabilir mi? Çünkü belediye bana imar vermek için 14 metrekare satmıştı. Belediye döndü bana inşaat ruhsatı verdi, 1/1000 ölçekli imar verdi. Planladı, projelendirdi. Bunların tamamını yapıp yer de sattı. İnşaat projelerimi de onayladı ve şimdide bu yere imarsız kadastrolu parsel dedi. Korkunç bir hata yaptılar. Hataları, vatandaşı ezmekti, bir belediye vatandaşını bu kadar ezer mi? Selahattin başkanın bu olaydan haberi olduğunu sanmıyorum. Alttakiler yazıp çiziyor.

şeklinde konuştu.

MALATYA BELEDİYESİ BENİM HAKKIMI GASP EDİYOR”

Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Selçuk, iddialarını

Ben sorularıma sadece cevap istiyorum. Kadastrolu imarsız bir yere yoldan ihdas adı altında siz 14 metrekareyi satabilir misiniz? Kadastrolu imarsız bir yerde planlı, projeli bir işi onaylayabilir ve buraya inşaat ruhsatı verilebilir misiniz? Bunların hepsinin belgesi var. Ben 50 tane belediyeye gittim, elimdeki evraklarla. Hepsi imarlı derken bizim Malatya Belediyesi benim hakkımı gasp ediyor. Bu 84 bin lira artık, bana haram oldu, yiyemem. Ben bu parayı gözlerinin önünde dağıtacağım. Bunu bir daha Malatya’ya yapmasınlar. Yeri imarlıyken, plan projeliyken, ruhsatlıyken kadastrolu parsel demesinler. Dilekçemin hiçbir açıklaması yok. Bana cevaben biz senin paranı verdik. Ben bana verilen parayı değil eksik olan kısmını soruyorum. Bunun peşini bırakmayacağım, benim paramı fakir fukara yesin. Belediyeye yedirmem bunu. Kamulaştırılan yerimin verilmeyen parası 14 senedir öyle duruyor. Ben Hacı Uğur Polat’ı suçluyorum. Onun dönemi çok kötüydü. Selahattin Gürkan’dan önceki başkanları burada kastediyorum

sözleriyle dile getirdi.

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18 Mar 2021 - 16:02 Malatya- Gündem

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