Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Yeşilyurt'ta 2 bin 162 metrekare arsa mahkemeden satılık. Söz konusu arsanın bir bölümü Fahri Kayahan Bulvarına cepheli olup çevresinde yoğun yapılaşma (konut+ticari) bulunuyor. Taşınmaz, belediyenin bütün alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanıyor.

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