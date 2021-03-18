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18 Mar 2021 - 14:12- Gündem G: 18 Mar 2021 - 14:21

Onlarca konut satışa çıkarıldı!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor.

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışı gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ilan, ilan.gov.tr, kurumu

18 Mar 2021 - 14:12 Malatya- Gündem

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