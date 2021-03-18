18 Mar 2021 - 14:30- Sağlık

İnsan sağlığı için çok önemli!

Omega-3 yağ asitleri insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve kalp-damar sistemindeki dokuların gelişmesine fayda sağlıyor. Bunların yanı sına dikkat dağınıklığı yaşayan kişilerin dikkat problemini de gideriyor.