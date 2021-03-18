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18 Mar 2021 - 14:30- Sağlık G: 18 Mar 2021 - 13:52

İnsan sağlığı için çok önemli!

Omega-3 yağ asitleri insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve kalp-damar sistemindeki dokuların gelişmesine fayda sağlıyor. Bunların yanı sına dikkat dağınıklığı yaşayan kişilerin dikkat problemini de gideriyor.

Şükran Malkoç
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Omega-3’ün faydaları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Ömer Baştürk,

Bu besin maddeleri hücremizi saran koruyucu hücre zarlarıdır. İç organlarımız korumak için sağlıklı yaşam hayatımızı sürdürmek için vücudumuzun yapı taşları olarak kullanılır

dedi.

“KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR”

Sağlıklı bir bedenin devamı için yağ asitlerinin çok önemli olduğuna değinen Baştürk,

Omega3 yağ asiti EPA ve DHA içerir. Epa ve dha kalp ve damar sağlığını korur. Sağlıklı bir beden için gerekli olan besin maddelerinden en önemlisi yağ asitleridir. Bu besin maddeleri hücremizi saran koruyucu hücre zarlarıdır. İç organlarımız korumak için sağlıklı yaşam hayatımızı sürdürmek için vücudumuzun yapı taşları olarak kullanılır

ifadelerini kullandı.

“İNSAN SAĞLIĞINI KORUR”

Omega-3’ün nasıl elde edildiğini anlatan Aktar Baştürk,

Soğuk buz okyanuslarının 2 bin- 2 bin 300 metre derinliğinde bulunan balıkların kemiğinin yağ asitlerinde elde edilir. Bu yağ asitleri insan sağlığının korunmasında büyük önem taşır sağlıklı kalp ve damar yapılarının korunmasını sağlar

kelimelerine yer verdi.

Aktar Ömer Baştürk, Omega-3’ün faydalarını şöyle sıraladı:

● “Bağışıklık sistemini güçlendirir

●Kalp ve damar sistemindeki dokuların gelişmesini sağlar

●Eklem ve kasların onarımını sağlar

●Hiper aktive ve dikkat dağınıklığını giderilmesini sağlar

●Sinir sisteminin sağlıklı kalmasında fayda sağlar

●Kan şekerinin düzenli olmasında etki eder

●Akciğer ve karaciğer dokuların korunmasında fayda sağlar

●Kolesterolün düşürülmesine fayda sağlar

●Solunum yollarına karşı fayda sağlar

●Vücutta bulunan egzama ve derideki kaşıntının giderilmesinde fayda sağlar

●Dolaşım ve sinir sisteminin sağlıklı olmasını destekler.”

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18 Mar 2021 - 14:30 Malatya- Sağlık

Muhabir Şükran Malkoç

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