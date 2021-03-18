İnsan sağlığı için çok önemli!

Omega-3’ün faydaları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Ömer Baştürk,
Bu besin maddeleri hücremizi saran koruyucu hücre zarlarıdır. İç organlarımız korumak için sağlıklı yaşam hayatımızı sürdürmek için vücudumuzun yapı taşları olarak kullanılır
dedi.
“KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR”
Sağlıklı bir bedenin devamı için yağ asitlerinin çok önemli olduğuna değinen Baştürk,
Omega3 yağ asiti EPA ve DHA içerir. Epa ve dha kalp ve damar sağlığını korur. Sağlıklı bir beden için gerekli olan besin maddelerinden en önemlisi yağ asitleridir. Bu besin maddeleri hücremizi saran koruyucu hücre zarlarıdır. İç organlarımız korumak için sağlıklı yaşam hayatımızı sürdürmek için vücudumuzun yapı taşları olarak kullanılır
ifadelerini kullandı.
“İNSAN SAĞLIĞINI KORUR”
Omega-3’ün nasıl elde edildiğini anlatan Aktar Baştürk,
Soğuk buz okyanuslarının 2 bin- 2 bin 300 metre derinliğinde bulunan balıkların kemiğinin yağ asitlerinde elde edilir. Bu yağ asitleri insan sağlığının korunmasında büyük önem taşır sağlıklı kalp ve damar yapılarının korunmasını sağlar
kelimelerine yer verdi.
Aktar Ömer Baştürk, Omega-3’ün faydalarını şöyle sıraladı:
● “Bağışıklık sistemini güçlendirir
●Kalp ve damar sistemindeki dokuların gelişmesini sağlar
●Eklem ve kasların onarımını sağlar
●Hiper aktive ve dikkat dağınıklığını giderilmesini sağlar
●Sinir sisteminin sağlıklı kalmasında fayda sağlar
●Kan şekerinin düzenli olmasında etki eder
●Akciğer ve karaciğer dokuların korunmasında fayda sağlar
●Kolesterolün düşürülmesine fayda sağlar
●Solunum yollarına karşı fayda sağlar
●Vücutta bulunan egzama ve derideki kaşıntının giderilmesinde fayda sağlar
●Dolaşım ve sinir sisteminin sağlıklı olmasını destekler.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.