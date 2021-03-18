Satranç turnuvası tamamlandı!

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Yarı Final yarışmasına katılmaya hak kazanacak sporcularının belirlendiği turnuva, pandemi nedeniyle internet ortamında çevrim içi olarak chess.com sitesinde gerçekleştirildi. Turnuvada, Cansu Armağan Özdemir birinciliği elde ederek, Malatya Kadınlar Satranç İl Birincisi oldu. Turnuvada, Betül Nur Yılmaz ikinci, Fatma Ada Bakırcı üçüncü oldu.
Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada,
2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası öncesinde 27-28 Mart tarihlerinde yarı final yarışması yapılacak. İl yarışmalarında ve yarı final yarışmalarında dereceye giren sporcularımıza federasyonumuz ve sponsor tarafından çeşitli hediyeler verilecek. Final yarışması, koronavirüs (kovid-19) sürecinin seyri takip edilerek, 32 sporcunun katılımı ile yüz yüze ya da online olarak düzenlenecek. Final Yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra yayınlanacak olan şampiyona sayfasından ilan edilecek. İlimizden yarı final yarışmasına katılmaya hak kazanan sporcularımız Cansu Armağan Özdemir, Betül Nur Yılmaz ile Fatma Ada Bakırcı’ya başarılar diliyoruz
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.