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18 Mar 2021 - 11:00- Gündem G: 18 Mar 2021 - 11:07

"Şimdilik rekoltede sorun yok!"

Tomurcuklanma ve çiçek açma döneminde kayısıda çok kısmi zararların olduğuna dikkat çeken MTB Başkanı Ramazan Özcan, bu zararın çok ciddi olmadığını ve rekolteyi etkilemeyeceğini kaydetti. Soğuk hava dalgalarının hala bitmediği söyleyen Başkan Özcan, “Bu yüzden de kayısıda tehlike geçmiş değil” dedi.
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Malatya’da kayısı çiçeklerinin zirai dondan hasar gördüğü söylentileri gözleri kayısıda meydana gelen hasarın boyutuna çevirse de, soğuk dalgaların nisan ayına kadar devam edeceği tahminleri de yürükleri hala ağızlara getiriyor. Kayısıda meydana gelen hasarı değerlendiren Malatya Ticaret Odası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, bu hasarın rekolteye etkisi olup olmayacağını BUSABAH gazetesine açıkladı.

Yaklaşık 20 gündür 2 soğuk hava dalgasıyla karşılaşıldığını anımsatan MTB Başkanı Ramazan Özcan, birinci soğuk hava dalgasında henüz Malatya’nın büyük bir bölümündeki kayısı ağaçlarının tomurcuklanma döneminde olduğunu söyledi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Kayısıda kısmi zararların olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan,

Bu dönemde özellikle Darende bölgesinde kısmi zararlar söz konusu. Ama henüz zararların büyüklüğü tespit edilmiş değil. Tarım İl Müdürlüğü bu konuda kurduğu komisyon çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ova diye adlandırdığımız alanların çiçeğe dönüştüğü bölgelerde özellikle çukur olan yerlerde kısmi zararlar söz konusu. Fakat henüz zarar TARSİM, Tarım İl Müdürlüğü tarafından resmi olarak açıklanmış değil. Ama şu anda bildiğim kadarıyla Tarım İl Müdürlüğü’nün bir çalışması var. TARSİM’in de gelen ihbarları dikkate alarak önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ancak genel açıdan baktığınız zaman bugün, bu saat itibariyle kayısıda ciddi bir zarar söz konusu değil. Fakat bu hiç zarar yok anlamına gelmiyor. Tomurcuklanma ve çiçek açma döneminde kısmi zarar ihbarları üretici tarafından bizim kulağımıza da geliyor. Bundan dolayı henüz soğuk hava dalgaları da son bulmuş değil

ifadelerini kullandı.

“MUTLAKA ÇİÇEK İLAÇLARINI VAKTİNDE ATSINLAR”

“Özellikle bu ayın sonuna kadar meteoroloji raporlarına baktığımız zaman soğuk hava dalgalarının gelgitleri olacağı tahmin ediliyor” diyen Başkan Özcan,

Bu yüzden de kayısıda tehlike geçmiş değil. Özellikle üretici bir taraftan soğuk hava dalgalarını takip ederken, bir taraftan da havanın açık olduğu zamanları iyi değerlendirsinler. Mutlaka çiçek ilaçlarını vaktinde atsınlar. Çünkü sağanak yağmurlar 3-4 gün devam ederse bu defa ilaç atma fırsatı bulamazlar ve monilya hastalığı kapımızı çalar. Tekrar söylüyorum, tomurcuklanma ve çiçek açma döneminde kayısıda çok kısmi zararlar söz konusu ancak Malatya kuru kayısı rekoltesini çok ciddi anlamda etkileyecek büyük zararlar henüz oluşmuş değil. Ama bu oluşmayacağı anlamına gelmez. Nisan ayının sonuna kadar bekleyip görmek lazım

şeklinde konuştu.

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18 Mar 2021 - 11:00 Malatya- Gündem

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