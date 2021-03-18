Yağcı hırsızlara suçüstü!

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesinde, asfalt şantiyesine ait depoda 6 teneke 108 litre motor yağı çalındı. Jandarma görevlilerinin çalışması sonucu olayın faili S.O. isimli şahıs çalmış olduğu malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek savcının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. ( İHA)