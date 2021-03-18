Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesinde, asfalt şantiyesine ait depoda 6 teneke 108 litre motor yağı çalındı. Jandarma görevlilerinin çalışması sonucu olayın faili S.O. isimli şahıs çalmış olduğu malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek savcının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. ( İHA)
18 Mar 2021 - 10:31- Asayiş Güncelleme: 18 Mar 2021 - 10:39
Yağcı hırsızlara suçüstü!
Malatya’da, şantiyeden motor yağı çalan hırsız suçüstü yakalandı. Gerekli tahkikat başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.