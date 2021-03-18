18 Mar 2021 - 10:24- Asayiş

25 bin adet sahte malzeme!

Malatya’da, iki iş yerinde yapılan aramalarda, 25 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 400 adet sahte Bandorollü makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.