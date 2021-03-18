 Gürkan:Peşkeş Çektirmeyiz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Ziyarette MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Gürkan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Gürkan’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Koronavirüs salgınının, bütün sektörlerde olduğu gibi medya sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

“BİZLERE BUNUN MÜJDESİNİ VERDİ”

Medyanın sorunlarını Başkan Gürkan’la istişare ettiklerini aktaran Başkan Aydın,

Biz zaman zaman Başkanımızın yanına giderek, sorunlarımızı istişare ederek kendisine aktardık. Kendileri de sağ olsunlar bu dönemde bizlere destek verdiler. En son Başkanımızla istişare ettiğimizde, Malatyalı gazeteciler için bir Medya Konağı Projesi vardı. Bizlere bunun müjdesini de verdi. Buradan tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz

dedi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, MGTC Başkanı Mehmet Aydın’ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

“ONUN GAYRETİ VE ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ”

“Biz gazetecileri ve televizyoncuları toplumun duyu organları olarak değerlendiriyoruz” diyen Başkan Gürkan,

Nasıl ki insanda bulunan duyu organları insana bir hareket kabiliyeti veriyorsa, toplumdaki hareket kabiliyetinin en önemli ögesi de gazeteciler ve televizyonculardır. Çünkü onlarda toplumun duyu organlarıdır. Ne kadar doğru sesleri alırlarsa, ne kadar doğru şeyleri söylerlerse, ne kadar doğru şeylere dokunurlarsa, ne kadar konuların analizlerini doğru yapılırsa toplumun istikameti de o kadar doğru olur. Bu anlamda da Malatya’daki gazetecilerimiz ve televizyoncularımız olsun görevlerini doğru bir şekilde ifa etme çabası içindeler. Tabii ki onların toplumdaki gördükleri yanlışları bize söylemeleri, o yanlışların giderilmesine veya problemlerin çözülmesine neden olacaktır. Dolayısıyla bizlerde eleştiriyi şu şekilde algılamıyoruz, bu eleştiri oldu, bu yanlıştır, demiyoruz. Aksine bir eleştiri olduğunda sizin veya yönetiminizin bir yanlışı olduğunda veya yanlış bir uygulaması varsa onların daha doğru mecraya gitmesi gerekir. Biz onun gayreti ve çabası içerisindeyiz

diye konuştu.

“ONLARIN SORUNLARINI BİLİYORUZ”

Basın Sitesi’yle ilgili sıkıntıyı dile getiren Başkan Gürkan,

Tabii gazeteciler için bir yer talebi vardı. Uzun sürede konuşuluyordu. Malatya’da uzun süre konuşulan konuları çözüme kavuşturduk. Yalnız basınla ilgili Basın Sitesi’nin bulunduğu yerde tapusal anlamda sıkıntılar var. Bir türlü orayı çözemiyoruz. Ama başka kanalda hepsi birleştiği takdirde böyle bir mekân verip, orada daha doğru bir şey yaparız diye düşünüyorum. Her derneğe fiziki bir mekân temin etmektense, aynı işleri yapan kuruluşları bir arada toplamak bizim işlerimize de kolaylaştırır. Hem de toplumdaki saygınlıklarını artırır. Çünkü birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Biz gazetecilerimizin çalışma koşullarını biliyoruz. Onların sorunlarını da biliyoruz. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkanımızın şahsında tüm gazeteci ve televizyoncuları kutluyorum

ifadelerine yer verdi.

SULTANSUYU AÇIKLAMASI

Ziyaret sırasında Gazetemizin, "Sultansuyu Tarım İşletmesi son günlerde gündem konusu. Sultansuyu Tarım İşletmesindeki binaların yıkılması projesi ve kiralama ihalesine yönelik siyasilerin suskunluğu hem tartışma hem de eleştiri konusu oluyor. Siz Malatya’nın Şehr-ül Emini olarak bu konuyla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TİGEM’de olan bir şey olmadığını ve bu konuyla ilgili TİGEM’in şube müdürlüğünü aradığını söyledi.

GÜRKAN: BURANIN ARAZİSİ ÖYLE, ŞUNA BUNA PEŞKEŞ ÇEKİLMEZ

“TİGEM’in arazisi 30 bin dönümün üzerinde bir arazisi var” diyen Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

Orada 55 dönümlük bir yerde havalanın bitişiğinde bulunan 25 veya 35 dönüm bir yerde bir kiralama yapılmış. Kiralama yapılmasının sebebi havaalanı inşaatını yapan ilgili mühendis firmaya orayı vermişler beton santrali kuracaklarmış, havaalanı bittikten sonra tekrar TİGEM’e verilecekmiş. Galiba 5 yıllığına kiralanmış. Diğer taraftan hippoterapi merkezi olarak tabir ettiğimiz gençlerin, çocukların ata binmesiyle ilgili bir yer varmış, orayı da yıllık 300 bin liraya kiraya vermişler. Başka da bizim kiraya verdiğimiz bir yer söz konusu değil’ dediler. Bana verilen bilgi bu. Şunu söyleyeyim: Buranın arazisi öyle, şuna buna peşkeş çekilmez. Bizim bulunduğumuz yerde bu tür şeylere ne müsame ederiz ne müsaade gösteririz. Şimdiye kadar bizim olduğumuz yerlerde Malatya’nın kamu arazilerinin hiçbir tanesi böyle şahıs mülkiyetine geçtiğinin tek örneği var mıdır? Turgut Özal Üniversitesi, aldık üniversiteye verdik. Millet Bahçesi, aldık Millet Bahçesi’ne verdik. İnderesi Parkı aldık, millete açtık. Turgut Özal Parkı aldık, millete açtık. Askeri Kışlanın olduğu yer, aldık bütün sanayicilerimize ki, Belediye olarak 5 blok olarak inşaat yaptığımız halde bütün millete açıyoruz. 300 dönümlük Cumhuriyetimizin 100. Yılına ait park yapıyoruz. İçerisinde bir tane ticaret alan olmayacak, hepsi orman olacak ve gezme-yürüyüş alanı olacak. Dolayısıyla bizim olduğumuz yerde bu tür şeyler olmaz. Kaldı ki, TİGEM’in Büyükşehirle bir bağı da söz konusu değil. TİGEM’in arazisi direkt Genel Müdürlüğe bağlı bir kuruluştur. Ayrıca orada yıkılan binalarla ilgili sorduğum sorulara şunu ifade ettiler: Biz depremden mütevellit burada oturamaz raporunu teknik elamanlar verince buranın durumunu bize de yazmışlardı. Biz de bunu Sivas Koruma Kurulu’na yazdık. Sivas Koruma Kurulu tarafından buranın bir kültürel miras eseri olmadığına yani yıkılmasına bir sakınca olmadığına dair belgeyi kendilerine rapor verdikten sonra oraya yeni bina yapmak için binaları yıktıklarını bize ifade ettiler.