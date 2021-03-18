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18 Mar 2021 - 09:00- Asayiş

Alev alev yandı!

Malatya'da seyir halindeki bir minibüs alev aldı. Trafikte yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Malatya’da çevreyolu üzeri İstasyon kavşağında yaşanan olayda bir minibüs yanmaya başladı. Sürücünün durumu fark ederek araçtan çıkması ile birlikte alevler tüm minibüsü kaplarken, o anlar da olay yerinden geçen vatandaşlarım cep telefonuna yansıdı.

Çevredeki sürücüler yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. ( İHA)

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18 Mar 2021 - 09:00 Malatya- Asayiş

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