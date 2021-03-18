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18 Mar 2021 - 09:30- Yaşam

Hurda Araçtan Sulama Aracına…

Doğanşehir Belediyesi hurda araçlardan yaptığı sulama arazöz aracını yeniden kullanıma kazandırdı. Doğanşehir Belediyesi kademe hizmetlerinde görevli personeller, atıl durumda olan araçların parçalarını kullanarak, yine hurda durumda olan kamyonu birleştirerek yeni bir sulama arazöz tankerini kullanıma hazır hale getirdi.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, konu ile yaptığı açıklamada,

Sulama aracımız kullanılamaz hale gelmişti. Artık hurdaya ayırmamız gerekiyordu. Belediyemiz kademesinde çalışan ustalarımız kamyonu tamir edebileceklerini üzerine de tank konulursa bu işin tamamlanacağını söylediler. Su tankı için fiyat almak üzere yaptığımız piyasa araştırması ile sadece tankın 85.000 ile 96.000 TL arasında bir maliyete sahip olacağını gördük. Bunun üzerine eski aracı kullanarak yeni bir sulama aracı arazöz yapmaya karar verdik

dedi.

“BELEDİYEMİZE SIFIR AYARINDA BİR SULUMA ARACI KAZANDIRDIK”

Belediye Başkanı Zelyurt, belediye’ ye sıfır ayarında bir sulama aracı kazandırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

Kademe personellerimiz önce BMC kamyonunun motor aksamı ile diğer tüm parçalarını tek tek kontrol ederek hurda araçlarından aldıkları parçaları da kullanmak suretiyle sıfır ayarında tamir ettiler. Daha sonra eski sulama tankerinin kasasını kullanarak üzerine dışarıdan hurda olarak aldıkları eliptik kesitli 10 tonluk tankı esnek bağlantılar ile yardımcı şase üzerine, tank içerisine yeterli sayıda dalgakıranlar yerleştirerek kasa üzerine sabitledikten sonra eski aracın fıskiye ve vanaları bağlandı. Ekipman su pompası santrifüj tipte ve araç şanzımanından tahrik alacak şekilde monte edildi. Su tesisatında ön ve arka yol sulama, çıkrık, emiş ve basınç bağlantıları oluşturarak sulama arazöz tankerini tamamladık. Araç tamiri dâhil olmak üzere tüm maliyetimiz 22.000 TL ile sınırlı kaldı. Böylece Belediyemize sıfır ayarında bir suluma arazöz aracı kazandırdık.

  ( Haber Merkezi)

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18 Mar 2021 - 09:30 Malatya- Yaşam

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