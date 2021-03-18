18 Mar 2021 - 09:30- Yaşam

Hurda Araçtan Sulama Aracına…

Doğanşehir Belediyesi hurda araçlardan yaptığı sulama arazöz aracını yeniden kullanıma kazandırdı. Doğanşehir Belediyesi kademe hizmetlerinde görevli personeller, atıl durumda olan araçların parçalarını kullanarak, yine hurda durumda olan kamyonu birleştirerek yeni bir sulama arazöz tankerini kullanıma hazır hale getirdi.