Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Özpolat’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, Birlik Apartmanı, No: 4/11, Battalgazi.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Tokay’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kürşat Sokak, No: 4/7, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Ekici’nin taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Söylemez Sokak, No: 22, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Demir’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Terminal Caddesi, No: 15/4, Yeşilyurt.
0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Elhacı’nın taziye adresi:-
0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Akdağ’ın taziye adresi:-
89 yaşında hayatını kaybeden ve Ortaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Turan Özarslan’ın taziye adresi: Ortaköy Mahallesi, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Çamurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yıldız’ın taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Takar’ın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.