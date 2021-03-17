Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Özpolat’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, Birlik Apartmanı, No: 4/11, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Tokay’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kürşat Sokak, No: 4/7, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Ekici’nin taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Söylemez Sokak, No: 22, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Demir’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Terminal Caddesi, No: 15/4, Yeşilyurt.

0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Elhacı’nın taziye adresi:-

0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Akdağ’ın taziye adresi:-

89 yaşında hayatını kaybeden ve Ortaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Turan Özarslan’ın taziye adresi: Ortaköy Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Çamurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yıldız’ın taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Takar’ın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)