Malatya'nın 18 yıllık özeti!

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya’nın önemli yatırımlarla buluştuğuna dikkat çekerek, “Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz” notunu paylaştı.
EN ÇOK YATIRIM EĞİTİME
Güder’in paylaşımında 18 yılda Malatya’nın en çok yatırım alan kalemi 1,28 milyar Türk lirası ile milli eğitim oldu. Milli eğitimi sırasıyla 1,44 milyar ile sağlık; 1,54 milyar ile gençlik ve spor; 8,9 milyar ile ulaştırma ve alt yapı; 5,7 milyar ile aile, çalışma ve sosyal hizmetler; 7,3 milyar ile çevre ve şehircilik; 884,6 milyon ile sanayi ve teknoloji; 176,99 milyon ile adalet; 104,5 milyon ile kültür ve turizm; 4,7 milyar ile tarım ve orman;1, 17 milyar ile enerji ve tabii kaynaklar takip etti. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.