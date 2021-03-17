Zorunlu trafik sigortası alımı yapılacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Yeşilyurt Belediyesi, zorunlu trafik sigortası yaptırılması hizmet alımı yapacak. Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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