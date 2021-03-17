“Kale için tarihi karar”

Kale ilçesinin henüz düzenli bir ilçe merkezinin olmaması meclis gündemine taşındı. Burada alınan kararla Kale’de 130 hektarlık alan imara açılarak, yeni ve düzenli bir ilçe merkezi yapılması hedefleniyor.

İmar Komisyonunda yer alan Ahmet Şahin, konu hakkında,

Yaptığımız İmar Revizyon Planı ile birlikte Kale’ye çok faydalı olabilecek, gerçekten ilçe manasına gelebilecek bir plan hazırlamış oluyoruz

ifadelerini kullandı.

Kale’nin imara açılması yönünde görüşülen gündem maddelerinin ayrıntıları şöyle:

Kale ilçesi Düztarla, Mahmutdursun, Bağlıca, Üçdeğirmen ve Dedeköy mahallelerinde yaklaşık 130 hektarlık alanın ilçede merkez oluşturmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda hazırlatılan Kale ilçesi 1/5000 ölçekli ilave Revizyon Nazım İmar Planı mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin imar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25. maddesi

1-İmar planında ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının uygun olmadığı durumlarda üst kademe plan kararları uygulaması amacıyla planın tamamını ve planın kararlarını etkileyecek kısımlarını yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.

2-İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım planı ile süreklilik, bütünlülük ve uyumluluk sağlayacak biçimde bu yönetmelik ilke, esas ve standartlarına uygun olarak ilave imar planı yapılabilir. Hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Düztarla, Mahmutdursun, Bağlıca, Üçdeğirmen ve Dedeköy mahallerinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli ilave Revizyon Nazım İmar Planı Mekânsal Planlar yapım Yönetmeliğinin 25. maddesinde belirtilen ilke, esas ve standartlarına uygun olduğu görüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

KALE İLÇE MERKEZİNE KAVUŞACAK

Ahmet Şahin İmar Komisyon Üyesi, yapılan imar planı ile Kale’nin ilçe merkezine kavuşacağını belirten

Slogan olarak geçecek bir söz duydum. Elazığ’da bile konuşulmaya başlandı. Kale ilçe merkezine kavuşmuş olacak. Yaptığımız İmar Revizyon Planı ile birlikte Kale’ye çok faydalı olabilecek, gerçekten ilçe manasına gelebilecek bir plan hazırlamış oluyoruz. Kale nüfusu çok olmasına rağmen merkezi cazibe noktası olacak bir cazibe alanına gelememişti. Kale’nin özellikle dışarıdaki nüfusuyla birlikte ilçe merkezinin olmaması ihtiyacı karşılamada elzem bir noktaya gelmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarının orada yer alabileceği, parklarıyla, okul alanlarıyla ve sağlık alanlarıyla birlikte nezih bir ilçe merkezi oluşturulabilmesi için adımlarını atmış bulunuyoruz. Komisyonda bu kararı defalarca tartışmıştık acaba buraya bu kadar imar ihtiyacı var mı diye ayrıca Kale ilçesine giderek 2 defada yerinde inceleme yaptık. Neticede yapılan TOKİ konutlarıyla birlikte birtakım okul ve kamu kuruluşları baraja nazır bir şehir dokusu oluşturmaya başlamış, bizde bunları 70 hektarlık alanda imar alanlarını birbirine bağlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalar neticesinde Kale ilçemiz hak ettiği şehir merkezine kavuşacaktır

sözlerini kaydetti.

BAŞKAN KOCA: KALE İÇİN TARİHİ BİR KARAR

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulunarak,

Gerçekten ilçemizin kuruluşundan bugüne kadar ilçe merkezinin olmayışı ilçemizde ticaretin gelişmemesi, ilçede çarşı pazarın oluşmaması noktasında en büyük sorunlardan biriydi. Bugün Kale için tarihi bir karar alacağız. Burada emeği geçen imar komisyonundaki arkadaşlara da teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya’mıza ve Kale’mize hayırlı uğurlu olur

dedi.