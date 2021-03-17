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17 Mar 2021 - 10:30- Ekonomi G: 16 Mar 2021 - 22:33

Otomobil Taksitli Satış Kapsamına Dahil Edildi

Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi.
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Otomobil satışında değerine göre 24-60 ay arasında taksit yapılabilecek. Değeri 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıt satışında ise taksit sayısı 48 olarak belirlendi. ( İHA)

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17 Mar 2021 - 10:30 Malatya- Ekonomi

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