İKİ YENİ HASTANE YOLDA…

Kahtalı, şunları söyledi:

Karaciğer Nakil Enstitüsünü daha önce yapmıştık. Onkoloji Hastanemizi de Malatya’mıza kazandırdık. Şimdi de kalple ilgili yeni bir merkezi Malatya’mıza kazandırmak için çalışma var, son aşamaya geldi. Bunun yanında ayrıca bir göz hastanesini de üniversitemize kazandırmak için gayret edeceğiz. 2003 ila 2020 yılları arasında İnönü Üniversitemize 750 milyon TL yatırım yapıldı. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla birlikte bu rakam daha da yükselecek. Özellikle kalp hastanesi bölgemiz için oldukça gerekli. Kalp ve göz hastanesini ayrı ayrı düşünerek bunları da üniversitemizin bünyesine kazandırmış olacağız.

Milletvekili Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. Rektör Kızılay, milletvekili Kahtalı’nın üniversite bünyesindeki İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulmasına katkıda bulunduğunu kaydederek,

Milletvekilimizin desteğiyle İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezimizi kurduk, Resmi Gazetede de yayınlandı

dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Malatya’ya çok önemli, yeni ilaç formülü geliştirmek, eski formüllerin muadillerini geliştirme çalışmalarının yapılacağını belirtti. İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çok farklı çalışmaların yapılacağını dile getiren Kızılay, çalışmalara çok yakın zamanda başlayacaklarını anlattı.

Koronavirüs tedavisi kapsamında ilk plazma tedavisinin Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde uygulandığını anımsatan Kahtalı, plazma tedavisi ve uygulamasının devam ettiğini söyledi.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Kızılay’ın idaresinde çok önemli hizmetler yaptığını kaydeden Kahtalı,

Birlikte yaptığımız çalışmayla Malatya, Türkiye ve dünyaya güzel bir merkez kazandırmış olduk. Onkoloji Hastanesini yaptık ve burası bölge hatta Türkiye’de en önemli merkez haline geldi. Rektörümüz gerekli çalışmaları yapıyor ve bizde siyasetçiler olarak gerekli destekleri veriyoruz. Üniversitemizi daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz

diye konuştu.

“MALATYA’MIZA KAZANDIRMIŞ OLDUK”

Milletvekili Kahtalı, İnönü Üniversitesi’nde İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını ancak YÖK’ten izin alınması gerektiğinin kendilerine iletildiğini belirterek,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanımızla görüştük ve bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kıymetli hocamızın takipleriyle bu merkezimizde üniversitemize kazandırılmış oldu. Burasıda önemli bir merkez olacak ve inşallah tüm dünyaya şifa dağıtacağız. Yeni ilaçlar üreterek, önceki ilaçları da hem revize edip hem de geliştirerek sağlık alanında önemli çalışmalar olacak. Bu anlamda sağlık alanında önemli bir yatırımı daha Malatya’mıza kazandırmış olduk

ifadelerini kullandı.

“BİR MİLYAR 163 MİLYON YATIRIM YAPILDI”

Milletvekili Kahtalı, İnönü Üniversitesi’nin bin 584 akademisyen ve 40 bin öğrencisinin olduğunu ifade ederek, bunun yanında bölgeye, Türkiye’ye ve dünyaya hitap eden Turgut Özal Tıp Merkezi’ni bünyesinde barındırdığını belirtti. Malatya’ya sağlık alanında bir milyar 163 milyon TL’lik yatırımın yapıldığını kaydeden Kahtalı, Türkiye genelinde ise bir milyon 100 bin sağlık çalışanının görev yaptığını ifade etti. ( Haber Merkezi)