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17 Mar 2021 - 09:30- Sağlık G: 16 Mar 2021 - 22:16

Botoks Kurbanı Olmuştu!

İstanbul’da 6 ay önce yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz’ın ailesi, tutuklu yargılanan sanıklardan pratisyen hekimin tahliye edilmesine tepki gösterdi.
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19 Eylül 2020 günü İstanbul Beylükdüzü’nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) işlemin ardından fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kübra Boyraz’ın hayatını kaybetmesinin ardından botoks işlemini gerçekleştirdikleri tespit edilen pratisyen hekim Öner Ö. ile doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal D. tutuklanırken, Ömer E. ve Bülent B.’nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklardan pratisyen hekimin mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılması, Kübra Boyraz’ın ailesinin tepkisine neden oldu.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Aysel Solmazgül ve baba Ekrem Solmazgül, karara tepki gösterdi. Aysel Solmazgül, kızının İstanbul’da bir ilaç şirketinde işe başladığını, bunun üzerine eşiyle birlikte kızının yanına gittiklerini anlattı. Bu süreçte kızının botoks için gittiğini anlatan anne Solmazgül,

Kızım Kübra aradı ve adresi istedi. Ben de torunumdan aldığım adresi verdim kendisine. Sonra eve geldi çok kötüydü. ‘Ne oldu sana’ dedim, O da bana ‘Anne ben ölüyorum beni hastaneye yetiştir’ dedi. Eşim hemen ambulansı aradı sonrasında hastaneye kaldırdık

şeklinde konuştu.

Kızı hastanede tedavi gördüğü esnada, işlemi gerçekleştirenlerin kızının telefonunu aradığını belirten acılı anne,

Melih diye biri ‘Kübra hanım nasıl’ diye sorunca ben de 'hastaneye kaldırdım, ne işlem yaptıysanız hemen söyleyin, ona göre tedavi yapılsın’ dedim, o da tamam dedi kapattı telefonu

ifadelerine yer verdi.

Kızının botoks işlemine giren kişinin pratisyen hekim olduğunu belirten Anne Solmazgül,

Adli tıp raporunda da çıktı. İnsan vücuduna konulmaması gereken bir maddeyi botoksta dolgu yapmışlar. Bu madde yasaklı bir maddeymiş. O dolgunun üzerine kızımın kanı pıhtılaştı vefat etti. Beraber işlem yaptıkları insanların üstüne suçu atıp dışarı çıktı

ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Tutuksuz yargılanacak olan pratisyen hekimin suçu hemşerisine atmasına da tepki gösteren acılı anne,

Bir insan hemşiresine, benim boynum ağrıyor sen operasyona gir diyebilir mi, Neden ona yaptırıyor, hangi hemşire operasyonu yapabilir, birbirilerinin üstüne atıyorlar, canını kurtarmak için. Ben hepsinden davacıyım. Tekrar tutuklanmasını istiyoruz. Bizim canımız çok acıyor, daha çok can yanmasın

dedi.

Baba Ekrem Solmazgül de olay günü yaşadıklarını anlatarak, kızının hayatının karartıldığını söyledi. Kızının ölümüne yol açtığını iddia ettiği doktorları tanımadığını da söyleyen baba Solmazgül,

Botoks için konulan madde kızımın ölümüne neden oldu. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Bu adamlar çıkıp yine bu işi yapacaklar. Kızımın dolgu yaptırdığı merkez ruhsatsızmış, suçu birbirlerine atıyorlar. Bir kişinin ölümü 6 ay mı? Kızım daha 38 yaşındaydı. 9 yaşında bir çocuğu var. Bu davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesini istiyoruz. Daha kızım hayatını yaşayamadan aldılar bizlerden

diye konuştu. ( İHA)

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17 Mar 2021 - 09:30 Malatya- Sağlık

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