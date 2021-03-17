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17 Mar 2021 - 09:00- Yaşam G: 16 Mar 2021 - 21:54

Sıcaklıklar mevsim normalinde

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Malatya merkezde beklenilen en yüksek sıcaklık 12 derece olarak belirtildi. Vatandaşlar kuvvetli fırtınaya karşı da uyarıldı.
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporu yayınladı. Raporda, Malatya’nındı içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı; yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olduğuna yer verildi. Adıyaman çevresindeki yağışların ise sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava tahmin raporunda vatandaşlara uyarılarda yapıldı. Bingöl ve Tunceli illerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Ayrıca bölgemiz genelinde kuvvetli rüzgâr, fırtına, kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına beklendiğinden oluşması muhtemel risklere (Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Soba ve Baca Gazı Kaynaklı Zehirlenmeler ve Ulaşımda Aksamalar gibi) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği söylenildi.

( Haber Merkezi)

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17 Mar 2021 - 09:00 Malatya- Yaşam

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