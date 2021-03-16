Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Pekdoğan’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Sevgili Sokak, Ercişli Apartmanı, C-Blok, No: 1/1, Battalgazi.
40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Reşat Aksakal’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Gazne Sokak, Yeşilyurt.
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Öztaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Gazne Sokak, Yeşilyurt.
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Özevren’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 81, Yeşilyurt.
90 yaşında vefat eden Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aişe Gültekin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Akdeniz Sokak, No: 1/4, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Boyraz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Başak Sokak, Tuğca Apartman, No:21 Battalgazi.
102 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cenney Yılmaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Abdurrahman Gazi Sokak, Milanovenüs Evleri, Yeşilyurt.
67 yaşında vefat eden ve Kotangölü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Karaderi’nin taziye adresi: Kotangölü Mahallesi, Akçadağ.
67 yaşında vefat eden ve Dursunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Döndü İzci’nin taziye adresi: Dursunlu Mahallesi, Hekimhan.
82 yaşında vefat eden ve Mısırdere Mahalesi Mezarlığı’na defnedilen Güley Aslan’ın taziye adresi: Mısırdere Mahallesi, Yazıhan.
61 yaşında vefat eden ve Tecirli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kılıç’ın taziye adresi: Tecirli Mahallesi, Yazıhan.
72 yaşında vefat eden ve Çimenlik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hava Kılıç’ın taziye adresi: Çimenlik Mahallesi, Hekimhan.
90 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şevket Duman’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.
87 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Çoban’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi. “ ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.