Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Pekdoğan’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Sevgili Sokak, Ercişli Apartmanı, C-Blok, No: 1/1, Battalgazi.

40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Reşat Aksakal’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Gazne Sokak, Yeşilyurt.

67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Öztaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Gazne Sokak, Yeşilyurt.

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Özevren’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 81, Yeşilyurt.

90 yaşında vefat eden Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aişe Gültekin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Akdeniz Sokak, No: 1/4, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Boyraz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Başak Sokak, Tuğca Apartman, No:21 Battalgazi.

102 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cenney Yılmaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Abdurrahman Gazi Sokak, Milanovenüs Evleri, Yeşilyurt.

67 yaşında vefat eden ve Kotangölü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Karaderi’nin taziye adresi: Kotangölü Mahallesi, Akçadağ.

67 yaşında vefat eden ve Dursunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Döndü İzci’nin taziye adresi: Dursunlu Mahallesi, Hekimhan.

82 yaşında vefat eden ve Mısırdere Mahalesi Mezarlığı’na defnedilen Güley Aslan’ın taziye adresi: Mısırdere Mahallesi, Yazıhan.

61 yaşında vefat eden ve Tecirli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kılıç’ın taziye adresi: Tecirli Mahallesi, Yazıhan.

72 yaşında vefat eden ve Çimenlik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hava Kılıç’ın taziye adresi: Çimenlik Mahallesi, Hekimhan.

90 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şevket Duman’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.

87 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Çoban’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi. “ ( Haber Merkezi)