BİLGİ BİRİKİMİNİ SPORCULARIYLA PAYLAŞIYOR

Hemşirelik görevinin yanı sıra aynı zamanda sporla ilgilenen ve beden eğitimi bölümünde doktora öğrencisi olan milli sporcu Eda Kınacı Pelit Yüzme Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren geleceğin sporcularına bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Son bir yıldır Modern Pentatlon branşında da aktif olarak yarışan Kınacı, önceki yıllarda ultra maraton koşularında büyük başarılara imza atmıştı. Kınacı,

Zaman içerisinde milli takıma katılıp ardından yurtdışında gerçekleştirilen organizasyonlara katıldım. 2016 yılında Çekmeköy Çamur Maratonunda 30 kilometrede üçüncü oldum. 2017 Sapanca Ultra Maratonu 30 kilometre yaş grubunda ve 2018 yılında 5. Frig Vadileri Ultra Maratonu’nda 54 kilometrelik etapta yaş gurubunda birinci oldum. Yine 2018 yılında Ultra Maraton’unda ise 62 kilometrelik parkurda genel klasmanda kadınlarda ikincilik elde ettim

dedi.

“KOMBİNE BRANŞ”

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası’nda kendi yaş ve kategorisinde üçüncü olarak ülkemizi Portekiz’de temsil eden Kınacı,

Pentatlonun en büyük zorluğu beş farklı spor branşını aynı anda yürütebilme kabiliyetini gerektiriyor. İlk başta Yüzme, Laser-Run (Atışlı-Koşu), Binicilik, Eskrim gibi yarışların bir arada olduğu kombine bir branş olduğu için zorluk derecesi oldukça yüksek. İyi bir dayanıklılığınızın olması lazım. Yarışlarda bir günde üst üste birçok yarış yapılabiliyor. Sporcular yüzmeden çıkarak koşuya geçebiliyor. Mesela ben koşu alt yapısıyla devam etmeye çalışıyorum. Ama pentatlonun geneline bakıldığında daha çok yüzme branşında başarılı olan sporculardan oluşabiliyor. İstedikten sonra hepsi bir arada yapılabiliyor. İnsan vücudu ben bunu yaparım dedikten sonra psikolojik olarak üstesinden gelebiliyor. Bu anlamda düzenli yapılan antrenmanlar performansı çok etkiliyor. Çocuklarımız bazen laser run çalışıp ardından yüzme antrenmanına gidiyor. Bazen sadece günde koşu antrenmanları ya da sadece yüzme oluyor. İmkanlar çerçevesinde çocuklarımızla beraber hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz

diye konuştu.

“HAZIRLIK SÜRECİ ÇOK MÜHİM”

Ailelerin çocuklarını erken yaşta sporla tanıştırmaları gerektiğine vurgu yapan milli sporcu Kınacı,

Pelit Yüzme Spor Kulübü olarak sporun sosyalleştirişi özelliğini kullanmayı seviyoruz. Antrenör Rüstem Pelit hocamızın emek vererek hazırladığı antrenman alanında çocuklarımız yarışmalar öncesinde çalışmalarını rahatlıkla sürdürebiliyor. Hem velilerimiz hem öğrenciler oraya gelerek hem tanışmış oluyor hem sosyalleşiyor. Çocuklarımız spora ne kadar erken yaşta başlanırsa mesela yüzme ve jimnastik gibi branşlarda o kadar iyi oluyor. Ama koşu için belirli yüklenmeler ileriki yaşlara ötelenerek başlıyor. Aileler çocuklarını ne kadar çok erken yaşta sporla tanıştırırlarsa onlar için büyük bir avantaj olur. Yarışmalarda bütün sporcular kazanmak istiyor. Bunun için hazırlık süreci çok mühim. Yaş ilerledikçe antrenman temposunu giderek artıyoruz

diye konuştu.