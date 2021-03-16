Güvenlik görevlisi alımı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli güvenlik görevlisi alımı yapacağını Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde duyurdu. İlanda, "Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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