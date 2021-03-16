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16 Mar 2021 - 15:12- Ekonomi G: 16 Mar 2021 - 15:30

TOKİ'den Malatya'da konut satışı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 31 ilde çok sayıda konut ve iş yerini açık arttırmayla satışa çıkaracağını duyurdu. 31 ilde yapılacak satışların arasında Malatya'da yer alıyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 31 ilde çok sayıda konut ve iş yerini açık arttırmayla satışa çıkaracağını duyurdu. 31 ilde yapılacak satışların arasında Malatya'da yer alıyor. Basın  İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda , Malatya konut satışı yapılacak iller arasında yer aldı. İlanda, " Konut satışları; Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop,   Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak" şeklinde yer aldı.

Ayrıntılı detay için tıklayınız.

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16 Mar 2021 - 15:12 Malatya- Ekonomi

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