300 yataklı hastane bitmek üzere!

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, sosyal medya hesabından, “Yapımı devam eden ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74’e ulaşan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemizin inşaat alanını ve yapılan çalışmaları inceledik” notunu paylaştı. ( Haber Merkezi)