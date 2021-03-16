İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, sosyal medya hesabından, “Yapımı devam eden ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74’e ulaşan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemizin inşaat alanını ve yapılan çalışmaları inceledik” notunu paylaştı. ( Haber Merkezi)
16 Mar 2021 - 13:04- Ekonomi Güncelleme: 16 Mar 2021 - 13:09
300 yataklı hastane bitmek üzere!
Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Bentli, yapımı devam hastane için yüzde 74 oranında fiziki gerçekleşmenin olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.