Busabah Malatya Busabah Malatya
16 Mar 2021 - 14:30- Sağlık G: 16 Mar 2021 - 12:48

Sağlıkçıların “bayram” sitemi

Pandemi döneminde alkışlanan sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Bayramı’nda unutuldular. Bir telefonun bile kutlama yapılmadığının iddia edildiği bu önemli günde, sağlık çalışanları yetkililere olan hayal kırıklığını gizleyemiyorlar.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask

Pandemiyle birlikte her fırsatta sağlık çalışanlarını öven ve onların yaptıkları fedakarlıkları kutlayan Malatyalı yönetici ve siyasilerin, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışmalarını hatırlamadığı öne sürüldü. Ne bir telefon ne de bir etkinlikle hatırlanmadıklarını ileri süren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, kısa bir değerlendirme yaptı.

Sağlık çalışanlarının temsilcileri olarak hem siyasi hem de idarecilerden 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama telefonu almadıklarını öne süren Başkan Bingöl, program da yapılmadığını söyledi.

 “BİRİNCİ AKTÖRLERİZ”

"Sahada zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanları pandemi döneminde 3 gün alkışlandı, daha sonra herhangi bir girişimde bulunulmadı" diyen Bingöl,

Bizler çalışanlar olarak pandemi başarısının birinci aktörleriyiz. Bu konuda sağlık çalışanları olarak çok fazla efor sarf ettik ve bunun da meyvesinin alındığını düşünüyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak görevimizi aksatmayıp, gece gündüz demeyip zor şartlar altında çalıştık. Tıp Bayramı dolayısıyla sembolik paylaşımlar, yapılarak değerlendirme yapıldı. Ama biz sağlık çalışanlarının temsilcileri olarak bizlere bir telefon edilmedi, sendikamıza ziyaret bile yapılmadı

dedi.

# sağlıkçılar, 14 mart tıp bayramı, pandemi, pandemi sağlıkçılar, haberler, malatya haberler, sağlık, Sağlık-Sen, çok, malatya, Başkanı, Her, Başkan, bingöl

16 Mar 2021 - 14:30 Malatya- Sağlık

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Kahtalı: Türkiye örnek bir sınav verdi mask
Kahtalı: Türkiye örnek bir sınav verdi
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır mask
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır
Malatya’da Korkutan Vaka Artışı mask
Malatya’da Korkutan Vaka Artışı
Tıbbi malzeme alınacaktır mask
Tıbbi malzeme alınacaktır
Ekinezyanın Faydaları! mask
Ekinezyanın Faydaları!
Sağlık Bakanı Koca Açıkladı mask
Sağlık Bakanı Koca Açıkladı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR mask
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ” mask
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ”
Cesedi dağ başında bulundu! mask
Cesedi dağ başında bulundu!
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA! mask
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA!

GALERİ

Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
2 bin yıllık yağdanlık bulundu! mask
2 bin yıllık yağdanlık bulundu!
SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE mask
SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE
Kilo dönemi bitti mask
Kilo dönemi bitti
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI mask
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır” mask
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL