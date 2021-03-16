Sağlıkçıların “bayram” sitemi

Pandemiyle birlikte her fırsatta sağlık çalışanlarını öven ve onların yaptıkları fedakarlıkları kutlayan Malatyalı yönetici ve siyasilerin, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışmalarını hatırlamadığı öne sürüldü. Ne bir telefon ne de bir etkinlikle hatırlanmadıklarını ileri süren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, kısa bir değerlendirme yaptı.

Sağlık çalışanlarının temsilcileri olarak hem siyasi hem de idarecilerden 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama telefonu almadıklarını öne süren Başkan Bingöl, program da yapılmadığını söyledi.

“BİRİNCİ AKTÖRLERİZ”

"Sahada zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanları pandemi döneminde 3 gün alkışlandı, daha sonra herhangi bir girişimde bulunulmadı" diyen Bingöl,

Bizler çalışanlar olarak pandemi başarısının birinci aktörleriyiz. Bu konuda sağlık çalışanları olarak çok fazla efor sarf ettik ve bunun da meyvesinin alındığını düşünüyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak görevimizi aksatmayıp, gece gündüz demeyip zor şartlar altında çalıştık. Tıp Bayramı dolayısıyla sembolik paylaşımlar, yapılarak değerlendirme yapıldı. Ama biz sağlık çalışanlarının temsilcileri olarak bizlere bir telefon edilmedi, sendikamıza ziyaret bile yapılmadı

dedi.