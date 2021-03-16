Mide hastalıklarına iyi geliyor!

Kudret narı ve faydaları hakkında BUSABAH gazetesine önemli bilgiler veren Aktar Abdullah Yakar,

Birçok hastalıkta kullanılıyor ama asıl kullanım alanı mide hastalıklarıdır. Bütün bitkilerin kullanım alanı birden fazla olabiliyor ama bir de asıl önemli olan kullanım alanları vardır. İşte o nedenle kudret narının asıl önemli kullanım alanı mide hastalıklarıdır

dedi.

ASIL KULLANIM ALANI MİDE HASTALIKLARIDIR

Kudret narının midedeki hastalıkların birçoğuna iyi geldiğini söyleyen Yakar,

Kudret narı genelde en çok mide hastalıklarında, mide yaralarında ülser, gastrit ve reflü türü hastalıkları, oniki parmak bağırsak ülserinde kullanılır. Aynı zamanda kudret narından elde edilen yağ cilt güzelliklerine oldukça fayda sağlar. Bu nedenle de krem karışımlarında sıkla kullanılır. Ayrıca balla kullanılan ve saf zeytinyağıyla kullanılan kudret narı da var. Balla kullanılan karışım halinde oluyor ama zeytinyağı ile kullanılan saf kudret narından oluşuyor. Tabii ki birçok hastalıkta kullanılıyor ama asıl kullanım alanı mide hastalıklarıdır. Bütün bitkilerin birçok kullanım alanı var ama bir de asıl önemli olan kullanım alanları vardır. İşte o nedenle kudret narının asıl önemli kullanım alanı mide hastalıklarıdır. Kudret narını yemeklerden önce kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yemeklerden 45 dakika önce aç karnına bir tatlı kaşığı kullanıldığı vakit mide hastalıklarına iyi gelecektir. Ama kullanımı da doktor kontrolünde olmalıdır

ifadelerini kullandı.

Aktar Abdullah Yakar, Kudret narının faydalarını şu şekilde sıraladı:

MİDE HASTALIKLARINA İYİ GELİR

Kudret narı, mide rahatsızlığına çok iyi gelir. Sadece mide değil oniki parmak ülserine de fayda sağlamaktadır. Bunun dışında en çok cinsel sorunlar için kullanılır ve faydası bilinir. Kudret narı bir afrodizyak görevi görür ve cinsel gücü artırır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakteri, mikrop ve virüslere karşı koruma sağlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ TEDAVİ EDER

Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi edici özelliği vardır. Düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili sorunlarda, şikayetlerin azaldığı bildirilmiştir.

KANI TEMİZLER

Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

CİLDİ KORUR

Kudret narından elde edilen yağ sayesinde elde edilen kremler veya kudret narı yağı, güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.”