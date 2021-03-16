16 Mar 2021 - 13:00- Ekonomi

En düşük işçi maaşı, 6 bin 500 TL

Hekimhan Belediyesinde kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi sonucunda en düşük işçi maaşı 6 bin 500 TL oldu. Kadrolu işçilere yönelik yapılan işçi maaşı zammı Hekimhan Belediyesi ve yetkili sendika arasında yapıldı. Sözleşmeye göre 1. yılda çalışan işçiler yüzde 15 oranında zam alırken 2. yılını tamamlayan işçiler ise yüzde 20 oranında zam alacaklar.