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16 Mar 2021 - 13:00- Ekonomi G: 16 Mar 2021 - 13:01

En düşük işçi maaşı, 6 bin 500 TL

Hekimhan Belediyesinde kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi sonucunda en düşük işçi maaşı 6 bin 500 TL oldu. Kadrolu işçilere yönelik yapılan işçi maaşı zammı Hekimhan Belediyesi ve yetkili sendika arasında yapıldı. Sözleşmeye göre 1. yılda çalışan işçiler yüzde 15 oranında zam alırken 2. yılını tamamlayan işçiler ise yüzde 20 oranında zam alacaklar.
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Belediye-iş sendikası ile Hekimhan Belediyesi arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi. Yaklaşık 20 işçiyi kapsayan sözleşmenin imza töreninde konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ,

Hepinizin bildiği gibi bu yıl sözleşme süreci KHK’li sözleşmesini geçtiğimiz günlerde tamamladık. O imzaları attık kadrolu işçilerle ilgili görüşmelerimizi ise yetkili sendika ile tamamlamış bulunuyoruz. 2 yıllık bir sözleşme imzaladık bu sözleşmenin 1. yılında işçi arkadaşlarımız yüzde 15 2.yılda yüzde 15 oranında zam alacak. Bu sözleşme ile en düşük işçi maaşı ikramiye harici 6 bin 500 TL olacak. Bizler imkânlarımız dâhilinde işçi arkadaşlarımızın geçimini sağlayacak bir sözleşme imzaladığımızı düşünüyoruz. Bu sözleşmenin her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum

dedi.

HER İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile sıkı bir pazarlık yaptıklarını ifade eden Belediye İş Sendikası Malatya Şube başkanı Osman Solmazgül,

Yetki belgesini aldığımız birimlerde tek tek sözleşme imzalıyoruz. Günlerdir Hekimhan belediyesi ile yaptığımız müzakereler sona erdi. Yapılan bu sözleşmenin işçi arkadaşlar noktasında hayırlı olmasını diliyorum. Bu sözleşmemiz 2 yıllık bir zaman dilimini toplamda yüzde 30’luk kapsayacak. Sözleşme kapsamında işçi arkadaşlarımız 300 lira yakacak, 200 TL direksiyon yardımı, operatör arkadaşımız 500 TL yazı işlerinde çalışanlar 200 başkanlık makamında çalışan arkadaşlarımızı 200 muhasebe bölümünde çalışan arkadaşlarımız 200 TL zam alacak. Ayrıca bu sözleşme ile işçi arkadaşlarımız 112 olacaklar ikramiye alacaklar. Bu sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum

şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hekimhan Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerin kapsayan sözleşme imzalandı. (Bülten)

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16 Mar 2021 - 13:00 Malatya- Ekonomi

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