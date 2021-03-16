16 Mar 2021 - 12:10- Eğitim

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mayıs'ta yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular başladı.ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek, başvuru ücreti ise 145 lira olarak belirlendi. Başvuru işlemleri 22 Mart'ta sona erecek.