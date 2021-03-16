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16 Mar 2021 - 12:10- Eğitim G: 16 Mar 2021 - 12:16

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mayıs'ta yapılacak olan  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için  başvurular başladı.ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek, başvuru ücreti ise 145 lira olarak belirlendi. Başvuru işlemleri 22 Mart'ta sona erecek.
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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. ( Haber Merkezi)

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16 Mar 2021 - 12:10 Malatya- Eğitim

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