Busabah Malatya Busabah Malatya
16 Mar 2021 - 11:27- Gündem G: 16 Mar 2021 - 11:36

Vali Baruş: İlimizde vaka sayısı hızla artıyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatyalılardan ‘lütfen’ notuyla, Koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi. Vali Baruş, kontrollü normalleşme sürecinde daha dikkatli olunmasına dikkat çekti.
mask

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya’da vaka sayısının hızla artığını belirtti.

TEMİZLİK- MASKE-MESAFE ÖNEMLİ

Vali Baruş, paylaşımında,

Kıymetli Hemşehrilerimiz, Lütfen dikkat! İlimizde vaka sayısı hızla artıyor. Kontrollü normalleşme döneminde daha dikkatli olmak zorundayız.  Temizlik- Maske-Mesafe başta olmak üzere tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz

dedi. ( Haber Merkezi)

# malatya, koronavirüs, haberler, malatya haberler, önemli açıklama, vali aydın baruş, Vaka Sayıları, Merkezi, medya, haber, Önemli, Tüm

16 Mar 2021 - 11:27 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Muhtelif parklar, yenileniyor! mask
Muhtelif parklar, yenileniyor!
Battalgazi'de icradan satılık tarla! mask
Battalgazi'de icradan satılık tarla!
Bentli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı mask
Bentli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı
Belediyeden yeni uygulama mask
Belediyeden yeni uygulama
"850 Bin Esnaf Gelir Vergisinden Muaf Olacak" mask
"850 Bin Esnaf Gelir Vergisinden Muaf Olacak"
Personel alımı daha düşük ve maliyetli olacak mask
Personel alımı daha düşük ve maliyetli olacak
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR mask
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ” mask
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ”
Cesedi dağ başında bulundu! mask
Cesedi dağ başında bulundu!
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA! mask
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA!

GALERİ

Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
2 bin yıllık yağdanlık bulundu! mask
2 bin yıllık yağdanlık bulundu!
SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE mask
SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE
Kilo dönemi bitti mask
Kilo dönemi bitti
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI mask
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır” mask
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL