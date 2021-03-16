16 Mar 2021 - 12:00- Yaşam

Kıska ekimi başladı, fiyatlar uygun!

Her yıl ekimine bu dönemler başlanan kıska, fiyatıyla adeta ceplere hitap ediyor. Geçen yıl kilosu neredeyse 20 TL’ye kadar çıkan kıska, şimdilerde 10 TL’ye satılıyor.