Kıska ekimi başladı, fiyatlar uygun!

Malatya’da kıska ekimine başlandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle ekimine gelecek hafta devam edecek olan kıska, şimdilerde fiyatıyla da öne çıkıyor. Kıska hakkında konuşarak BUSABAH gazetesine bilgi veren Hamit Yılmaz, kıska dikim sezonunun başladığını söyledi.
“BU HAFTA SATIŞLAR BİRAZ DÜŞÜK BAŞLADI”
Pandemiden dolayı vatandaşların bağa ve bahçeye yöneldiklerini söyleyen Yılmaz,
Kıska fiyatları bu yıl uygun. 8 ila 10 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 18-20 TL’ye kadar çıkmıştı, kıska fiyatları bu yıl biraz daha uygun. Fiyatlar bu yıl mahsulün çok olduğunu gösteriyor. Geçen yıl mahsul çok azdı ve fiyatlar çok fazla yükselmişti. Kıska talepleri yeni yeni başlıyor. Kış ayından yeni yeni çıkıyoruz. Geçen hafta satışımız biraz daha yoğundu. Bu hafta satışlar biraz düşük başladı. Bunu da hava şartlarından biliyoruz. Demek ki vatandaşlar soğuktan dolayı bahçeye gitmedi. Bu hafta hava yağışlı görünüyor. Belki haftada satışlarımız durgun geçebilir. Ancak havalar düzelirse gelecek hafta satışlarda bir patlama olur diye düşünüyoruz. Pandemiden dolayı vatandaşlarımız bağ ve bahçelerinde biraz daha fazla zaman geçiriyor. Bundan dolayı kıskaya biraz daha yoğunluk olacağını tahmin ediyorum. Biz kıskaları genellikle Nevşehir-Ürgüp’ten getiriyoruz. Malatyalılar daha çok normal kıskayı alıyorlar. Beyaz soğan kıskasını almıyorlar. Malatya’ya uygun olan orta boy denilen kıska
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.