Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 binde vaka oranını gösteren haritayı paylaştı. Haritada Malatya, 100 binde 92, 66 ile yer aldı. Sadece 2 Mart'ta 100 binde 46,35 olan oran bugün itibariyle 92, 66 olarak paylaşıldı. ( Haber Merkezi)
16 Mar 2021 - 10:33- Sağlık Güncelleme: 16 Mar 2021 - 10:53
Malatya'da Turuncuya devam!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart arasındaki zaman dilimini kapsayan vaka oranını gösteren haritayı paylaştı. Malatya'da son 3 haftada vaka sayılarının hızla tırmanışa geçtiği dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Kabine Toplantısı'nda yerinde karar dönemiyle ilgili alınan önlemlerin aynen devam edileceğini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.