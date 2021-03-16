Malatya'da Turuncuya devam!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 binde vaka oranını gösteren haritayı paylaştı. Haritada Malatya, 100 binde 92, 66 ile yer aldı. Sadece 2 Mart'ta 100 binde 46,35 olan oran bugün itibariyle 92, 66 olarak paylaşıldı. ( Haber Merkezi)