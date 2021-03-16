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16 Mar 2021 - 10:33- Sağlık G: 16 Mar 2021 - 10:53

Malatya'da Turuncuya devam!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart arasındaki zaman dilimini kapsayan vaka oranını gösteren haritayı paylaştı. Malatya'da son 3 haftada vaka sayılarının hızla tırmanışa geçtiği dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Kabine Toplantısı'nda yerinde karar dönemiyle ilgili alınan önlemlerin aynen devam edileceğini söyledi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 binde vaka oranını gösteren haritayı paylaştı. Haritada Malatya, 100 binde 92, 66 ile yer aldı. Sadece 2 Mart'ta 100 binde 46,35 olan oran bugün itibariyle 92, 66 olarak paylaşıldı. ( Haber Merkezi)

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16 Mar 2021 - 10:33 Malatya- Sağlık

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