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16 Mar 2021 - 10:30- Asayiş G: 16 Mar 2021 - 10:31

Kaçak içki operasyonu!

Malatya’da polise yapılan ihbar sonucu, 330 litre el yapımı şarap ile 70 litre boğma rakı ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne kaçak rakı üretildiği ihbar edildi. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu şahsın ikametinde yapılan aramada, 330 litre el yapımı şarap ile 70 litre boğma rakı ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)

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16 Mar 2021 - 10:30 Malatya- Asayiş

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