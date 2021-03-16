YAĞMURLA GELEN TEHLİKE!

Başkan Çiçek, ayrıca iklim değişikliklerine bağlı yağışların zamanında yağmamasına bağlı kayısı ağaçlarında Monilya Hastalığının da bir tehdit unsuru oluşturduğunu belirtti.
Malatya Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Mühendisi Fevzi Çiçek, Zirai Don hakkında BUSABAH gazetesine konuştu. Çiçek,
Meteorolojinin uyardığı cuma ve cumartesi günlerinde Malatya’nın Pütürge, Doğanyol, Kale ve Battalgazi’nin sahil kesimlerinde çiçeklenmeler başlamıştı. Dolayısıyla o bölgelerde lokal etkilenmeler söz konusu ancak ne kadar etkilendiğini tespit etmek şu an için mümkün değil. Çünkü dol olayının akabinde de yağışlar başladığı için o nedenle şimdi tespit etmek mümkün değil. Genel olarak çok büyük hasarlardan bahsetmek şimdilik mümkün değil. Ama kısmı olarak bir etkilenme oldu
dedi.
“2 OLUMSUZ DURUM”
Uzun süreli yağışların Monilya Hastalığını artıracağını ve bu durumun önüne ancak zirai ilaçlamayla geçileceğini vurgulayan Başkan Çiçek,
İçinde bulunduğumuz dönemde yağışlar başladı ve bu yağışlar uzun süreli yağışlar olacaktır. Bu dönemde uzun süreli yağışlar 2 olumsuz durumu beraberinde getiriyor. Birinci risk şu, özellikle çiçek evresinde olan kayısılar yağış alacağından döllenmeyi etkileyecek ve kısır çiçekler olacak. İkinci sorun da, yağışlarla beraber oluşan nem, Monilya Hastalığını yaygınlaştıracak. Bu durumda imkânı olanlar kısır çiçeklenmeyi önlemek için ağaçlara arılı kovan koymaları bu hasarı kısmen engelleyecek. Monilya içinde, birinci çiçeklenme yüzde beş açtığında, 2. çiçeklenme yüzde 90 olduğunda ilacın atılması gerekiyor. Olağan üstü durumlarda yani yoğun yağış alınan dönemlerde ilaçlamayı birkaç kez yapma tekerrürü ortaya çıkıyor. Her uygulamada mümkünse kullandıkları ilacın etkili maddelerini değişmeleri gerekiyor. Sürekli aynı etkili maddelerin kullanımı hastalığın direnç kazanmasına sebebiyet vereceği için istenen sonuç alınamıyor
ifadelerini kullandı.
“DOĞRU ETKEN MADDEYİ KULLANMAK GEREKİYOR”
Kayısı ağaçlarına uygulanacak zirai ilaçlama için önemli bilgiler aktaran Ziraat Mühendisi Fevzi Çiçek,
Monilya hastalığı için doğru zamanda doğru etken maddeyi kullanmak gerekiyor. Ve yağışların seyrine göre birkaç kez uygulamak gerekiyor. İlk çiçeklerin görüldüğü yerlerde 2. uygulamaların yapılması gerekiyor. Yeni çiçek açan yerlerde de birinci uygulamanın yapılması kaçınılmazdır. Ancak bütün bunlara rağmen yağışların devam etmesi durumunda 3. ilaçlamayı yapmalarını da önemsiyoruz
sözlerini kaydetti.
Malatya Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Mühendisi Fevzi Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:
Yine meteoroloji kayıtlarına göre iklim değişikliğinin etkilerine göre ani hava değişiklikleri meydana geliyor. Dolayısıyla uzun vadeli bir ön görü oluşturmamız son 4-5 yıldır, zorlaşıyor. Ama bugün itibariyle meteoroloji kayıtlarına göre yakın zamanda 2. bir don vakası görülmüyor.
“KURAKLIK ENDİŞESİ”
İklim değişikliklerine bağlı kuraklığın Malatya bazındaki boyutundan bahseden Fevzi Çiçek,
Meteoroloji kayıtlarına göre Türkiye genelinde bir kuraklık endişesi, yağışlarda bir azalma söz konusu olmuştu. Malatya ilinin bulunduğu bölge kuraklıktan en az etkilenen bölgeydi. Geçen yıllara göre mutlaka bazı bölgelerde yağış azalma veya artma söz konusudur ama önümüzdeki süreçte ciddi bir kuraklık endişemiz yoktur. Kuraklık yok diye sularımızı hoyratça kullanacağımız anlamına gelmiyor. Bilindiği gibi bu sular depolanabildiği için sadece bugüne mahsus değildir. Dolayısıyla kuraklık endişemiz olmamakla beraber sularımızı kontrollü kullanmamız çok çok önemlidir
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.