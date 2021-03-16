16 Mar 2021 - 09:46- Gündem

YAĞMURLA GELEN TEHLİKE!

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ‘Zirai Don Uyarısı’ yapılmıştı. Bu duruma bağlı olarak Malatya’nın farklı ilçelerinde yer yer kayısı çiçeklerinde yanma meydana geldi. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Malatya Ziraat Odası Başkanı Fevzi Çiçek, kısmı bir etkilenmenin olduğunu ancak çok büyük hasarların olmadığını söyledi.