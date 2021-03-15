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15 Mar 2021 - 19:55- Asayiş G: 15 Mar 2021 - 20:15

Babasını bu yüzden öldürmüş!

Malatya’da sabah erken saatlerde babasını öldürdüğü iddiasıyla okulda gözaltına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi, polisteki ifadesinde babasının kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla öldürdüğünü itiraf etti.
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Malatya’da sabah erken saatlerde babasını öldürdüğü iddiasıyla okulda gözaltına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi, polisteki ifadesinde babasının kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla öldürdüğünü itiraf etti.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde sabah 07.00 sıralarında intihar ihbarı alan 112 sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde Reşat Aksakal'ın cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, babasını öldürdükten sonra okula giden A.A. (15)’yı gözaltına alınca gerçek ortaya çıktı.

İFADESİNİ ÇOCUK ŞUBE ALDI


Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan A.A.’nın babasının kendisine şiddet uyguladığını ve eve geç gelmesine karıştığını bu nedenle de sinirlenip tüfekle babasını öldürdüğünü itiraf etti. Pedagog eşliğinde sorgusu tamamlanan lise öğrencisinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. ( İHA)

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15 Mar 2021 - 19:55 Malatya- Asayiş

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