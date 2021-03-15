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15 Mar 2021 - 18:19- Spor G: 15 Mar 2021 - 18:25

MORALLİ GAZİANTEP EKSİK GELECEK

Süper Lig’in 30. haftasında Denizlispor ile karşılaşan Gaziantep Futbol Kulübü rakibini 2 golle geçerek Yeni Malatyaspor maçı öncesinde moral buldu. Denizli maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Nouha Dicko Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
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Kırmızı siyahlı ekip Süper Lig’in 30. haftasında evinde konuk ettiği Denizlispor’u Nouha Dicko ve Muhammet Demir’in golleriyle 2-0 yenerek puanını 46’ya yükselti. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak sahadan bir kez kaybederek ayrılan Gaziantep ekibinde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları bugün yapılacak çalışmayla başlayacak. Denizlispor galibiyetiyle morallerin arttığı kırmızı siyahlılarda golcü oyuncu Nouha Dicko gördüğü dördüncü sarı kartla Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşerek işleri sıkıntıya soktu. Kevin Miralles ile birlikte Yeni Malatyaspor karşısında iki önemli golcü oyuncusundan yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinde hücum hattında Bilal Başakçıoğlu’nun ilk onbirde oynaması bekleniyor.

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15 Mar 2021 - 18:19 Malatya- Spor

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