DOĞA TUTKUNLARI MİLLİ ŞAİRİ UNUTMADI

Etkinlik ile Beydağı’nın zirvesine zorlu bir yürüyüş gerçekleştiren topluluk, zirveye Türk Bayrağı dikerek, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Her yaştan vatandaşın yer aldığı ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’da unutulmadı. Beydağı’nın zorlu zirvesine hareket için Battalgazi Belediyesi önünde bir araya gelen Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğunu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder karşıladı. Her yaş kategorisinden vatandaşın yer aldığı topluluk ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, etkinliğin anlam ve öneminden bahsederek, topluluğu yürüyüş için Beydağı’na uğurladı.

“ ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİR TANESİ”

Düzenlenen bu özel etkinlikte kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu Başkanı Efraim Karaman,

Ecdadımız bize bu toprakları bırakırken böyle önemli günleri de bıraktılar. İstiklal Marşımız kabulü de bu önemli günlerden bir tanesi. Biz de bir etkinlik yaparak anıyoruz ve farkındalık oluşturuyoruz. Böyle programlarla hem spor yapıyoruz hem de ecdadımızı yad ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy’u ve aynı haftaya denk gelen Çanakkale Şehitlerimizi de anmış olacağız. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin bu tür sosyal etkinliklere verdikleri destekler bizleri gururlandırıyor

diye konuştu.

“HALKIMIZA MÜCADELE AZMİ AŞILAMIŞTIR”

‘İstiklal Marşımız halkımıza mücadele azmi, sebat ve cesaret aşılamıştır’ diyerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart tarihini İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ilan etti. Tüm Türkiye’de bu özel gün özel etkinliklerle kutlandı. Battalgazi Belediyesi olarak bizde en güzel şiir okuma yarışması düzenledik. Bu etkinlikte ikinci etkinliğimiz. Battalgazi Belediyemiz ve BİSTUR üyelerimiz, bugünün anlam ve önemi için Beydağı’nın zirvesine yürüdüler. En zirvede bayrağımızı dalgalandırdılar. İstiklal marşımızı gür bir sesle okudular. İstiklal marşımızın, milletimizin istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadele sırasında ve manevi desteğe en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yazılmıştı. Mehmet Akif Ersoy, ordumuza ve milletimize “Korkma!” diyerek, müthiş bir güç vermişti. Bu sebeple, İstiklal Marşımız milletimizin o günkü heyecanın ifadesidir. İstiklal Marşımız halkımıza mücadele azmi, sebat ve cesaret aşılamıştır. Halkımızın, ümit ve ittifak içerisinde birleşip, tek vücut haline gelmesini sağlayarak, birlik oluşturmuştur. Bu etkinlikteki amacımız; hem spor yapmak hem İstiklal Marşımızın kabulünü ve Çanakkale Zaferinin yıldönümünü idrak edip bayrağımızı en yükseklere çıkararak, ilelebet dalgalanacağını tüm dünyaya göstermek. Pandemi nedeniyle katılım sınırlı tutulmuş. İnşallah bundan sonraki süreçte pandeminin azaldığı, aktivitelere birçok kişinin katıldığı programlar düzenleriz. Üyelerimize canı yürekten teşekkür ediyorum

diye konuştu.