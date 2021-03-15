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15 Mar 2021 - 17:50- Spor G: 15 Mar 2021 - 18:04

BUZ UYARDI! HERŞEY BİR GALİBİYETE BAKAR!

Süper Lig’de sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeni teknik heyetiyle ilk sınavına çıkacak olan sarı kırmızılı ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Geçen yılki küme düşme korkusunu bu sene tekrar yaşamak istemeyen Malatya ekibinde bay olarak geçilen haftada futbolcular eksiklerini gidermek için yoğun mesai yapıyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ligde 9 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar Güneydoğu Anadolu temsilcisi karşısında 3 puan hasretine son vererek kalan haftalar öncesi yukarı yönlü gidişat yakalamak istiyor. Takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör İrfan Buz’la Gaziantep önünde ilk maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların son yapılan antrenmanda oldukça neşeli oldukları gözlemlendi. Tam kadro çalışmalarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam eden Malatya ekibinde sakat oyuncu bulunmaması teknik heyetin elini güçlendirirken yapılan çalışmalarda futbolcuların hırslı ve istekli oluşu takım içerisinde işlerin yoluna girdiği yorumlarına neden oluyor. Ligde alt sıralarda bulunan takımların 30.haftada puan kazanmasıyla birlikte rakipleriyle arasındaki farkın kapanan Yeni Malatyaspor’da teknik patron İrfan Buz’un futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. İçerisinde bulundukları negatif atmosferin kendilerini yeterince yıprattığına dikkat çeken Buz’un “Gaziantep karşısında alınacak 3 puanla olumsuz hava dağılacak. Bu takımın farklı bir yerde olması gerekiyor. Bazı şeyler sadece inanmakla olmuyor, inancı çok çalışarak doldurmamız gerekiyor. Bu takımın hak ettiği noktayı herkese çalışarak göstereceğiz. Önümüzdeki maçta bize inananlara bunu sahaya yansıtarak puanlar alarak göstereceğiz” dediği ifade edildi.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet yaşadı. Ligin ilk yarısında 27 puan toplayan sarı kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini 20.haftada deplasmanda Hatayspor’a karşı 2-1’lik skorla almıştı.

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15 Mar 2021 - 17:50 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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