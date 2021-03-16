16 Mar 2021 - 10:00- Kültür & Sanat

“Terk Edilmiş ve Metruk Bir Haldeydi”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Taşhoron Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, “Taşhoron Kilisesi yıllardır kendi haline terk edilmiş ve metruk bir haldeydi. Özellikle tarihi ve kültürel mirasımızın korunması noktasında şimdiye kadar olduğu gibi Taşhoron Kilisesi’nin de kültür mirasımız olarak ve inanç değerleri açısından da ayağa kaldırılması gerekiyordu” ifadelerine yer verdi.