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15 Mar 2021 - 16:50- Siyaset G: 15 Mar 2021 - 17:23

Bahçeli: Danıştay, bombanın pimini çekti!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Öğrenci Andı’yla ilgili kararını sert bir dille eleştirdi. Bahçeli kararı pimi çekilmiş bombaya benzetti.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Danıştay’ın öğrenci andını kaldıran kararını pimi çekilmiş bombaya benzetti. 

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada,  

Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi, 8.Daire’nin kararını bozduğu medyaya yansımıştır. Türkiye’nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türk’üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir

dedi. ( Haber Merkezi)

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15 Mar 2021 - 16:50 Malatya- Siyaset

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