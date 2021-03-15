15 Mar 2021 - 15:33- Gündem

Muhtelif parklar, yenileniyor!

Battalgazi Belediyesi muhtelif parklar için harekete geçti ve söz konusu parkların yenileme işini ihaleye çıkardı. açık ihale usulüyle yapılacak olan ihale 30 Mart'ta yapılacak.