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15 Mar 2021 - 15:07- Gündem G: 15 Mar 2021 - 15:25

Battalgazi'de icradan satılık tarla!

Malatya Battalgazi, Kamıştaş Mahallesi'nde 4 bin 281 m² tarla icradan satılık. Satılık tarlanın üzerinde 12-15 yaşlarında kayısı ağacı var. Tarla için tahmin edilen bedel ise 125 bin lira.
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Basın İlan Kurumu ilan partalı ilan.gov. tr sitesinde yer alan ilanda Battalgazi'de icradan satılık tarlanın olduğuna yer verildi. Sitede yer alan ilanda, " Malatya İli, Battalgazi İlçe, 119 Ada, 56 Parsel, KAMIŞTAŞ Mahalle/Köy, Dirican Mevkii, 4.281,67 m² alanlı bahçe niteliğinde taşınmaz. Tam hissedir. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz bahçe nitelikli taşınmaz olup % 8 - 10 eğime sahip, üzerinde taşlılık mevcut, kumlu tınlı toprak yapısına sahip orta derin toprak profilidir. Taşınmaz üzerinde 12 - 15 yaşlarında kayısı ağaçlarından oluşan kapama kayısı bahçesidir" bilgileri paylaşıldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# malatya, kurumu, battalgazi, ilan, kayısı bahçesi

15 Mar 2021 - 15:07 Malatya- Gündem

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