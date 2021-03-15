15 Mar 2021 - 15:07- Gündem

Battalgazi'de icradan satılık tarla!

Malatya Battalgazi, Kamıştaş Mahallesi'nde 4 bin 281 m² tarla icradan satılık. Satılık tarlanın üzerinde 12-15 yaşlarında kayısı ağacı var. Tarla için tahmin edilen bedel ise 125 bin lira.