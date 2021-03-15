İcradan Satılık Koyun

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda “46 Adet koyun 17 adet 2 yaşında erkek merinos cinsi koyun, 6 adet 10 aylık merinos cinsi dişi koyun, 21 adet 4 yaşında merinos cinsi koyun, 2 adet 3 aylık merinos cinsi koyun olmak üzere toplam 46 adet koyun. (koyunların yaşları 16/07/2020 tarihli kıymet takdiri tarihine göre belirtilmiş olup, satış gününe kadar değişiklik gösterecektir)” bilgileri yer aldı.

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