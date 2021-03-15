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15 Mar 2021 - 14:54- Gündem G: 15 Mar 2021 - 15:02

İcradan Satılık Koyun

İcradan 46 tane koyun satılacaktır. Muhammen bedeli 80 bin TL’dir. İhale yeri Toprakocak Köyü Yenişehir/Bursa’da olup birinci ihale, 26 Nisan saat 15.30-15.35 arasında ikinci ihale 25 Mayıs 15.30-15.35’de yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda “46 Adet koyun 17 adet 2 yaşında erkek merinos cinsi koyun, 6 adet 10 aylık merinos cinsi dişi koyun, 21 adet 4 yaşında merinos cinsi koyun, 2 adet 3 aylık merinos cinsi koyun olmak üzere toplam 46 adet koyun. (koyunların yaşları 16/07/2020 tarihli kıymet takdiri tarihine göre belirtilmiş olup, satış gününe kadar değişiklik gösterecektir)” bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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15 Mar 2021 - 14:54 Malatya- Gündem

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