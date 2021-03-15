MASKİ’den 65 yaş üstüne jesti!

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, özellikle pandemi sürecinde riski en aza indirgemek adına MASKİ olarak bir takım önlemler aldıklarını ifade ederek, engelli ve 65 yaş üstü evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar için büyük kolaylıklar sağladıklarını kaydetti. Karataş,

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın rahatlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın talebi halinde ilk abonelik ile devir ve borç taksitlendirme işlemleri Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz tarafından ilgililerin ikametgahına gidilerek evraklardaki imza ve diğer işlemler tamamlamaktadır. Abonelik yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Alo 185 Çağrı Merkezimi ve 0 422 377 74 44 nolu telefonumuzu arayarak taleplerini iletebilirler

dedi.

Abonelik yaptıran vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve MASKİ ekiplerine teşekkür ettiler. (Bülten)