MASKİ’den 65 yaş üstüne jesti!

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, özellikle pandemi sürecinde riski en aza indirgemek adına MASKİ olarak bir takım önlemler aldıklarını ifade ederek, engelli ve 65 yaş üstü evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar için büyük kolaylıklar sağladıklarını kaydetti. Karataş,
MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın rahatlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın talebi halinde ilk abonelik ile devir ve borç taksitlendirme işlemleri Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz tarafından ilgililerin ikametgahına gidilerek evraklardaki imza ve diğer işlemler tamamlamaktadır. Abonelik yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Alo 185 Çağrı Merkezimi ve 0 422 377 74 44 nolu telefonumuzu arayarak taleplerini iletebilirler
dedi.
Abonelik yaptıran vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve MASKİ ekiplerine teşekkür ettiler. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.