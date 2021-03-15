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15 Mar 2021 - 15:00- Sağlık G: 15 Mar 2021 - 14:28

DEVA, sağlık çalışanlarını unutmadı!

DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş yayınladığı mesajla sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
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Sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Güneş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Sağlık çalışanlarının günü olarak bilinen 14 MART Tıp Bayramı maalesef bu senede pandemi gölgesinde kutlanıyor. 2020 yılında hayatımıza giren COVİD-19 ile tüm ülkenin yükünü sırtlayan, adeta bir savaşın ön cephesinde yer alan sağlık çalışanlarının kıymetini daha çok anlıyoruz. Bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayan ancak hala şiddet gören, emeğinin karşılığını alamayan büyük bir camia sağlıkçılar. Bu zor süreçte hayatını kaybeden kahraman sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm tıp dünyasının emekçilerinin gününü saygıyla ve şükranla kutluyorum.

(Bülten)

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15 Mar 2021 - 15:00 Malatya- Sağlık

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