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15 Mar 2021 - 14:30- Gündem G: 15 Mar 2021 - 13:56

“Muhtarlar şımardı” iddiasına tepki

Muhtarların hiçbir zaman şımarmadığını dile getiren Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, muhtarların sadece görevlerini yaptığını kaydetti. Son zamanlarda “Muhtarlar şımardı” sözlerinin kendilerini üzdüğünü vurgulayan Başkan Eren, “Son zamanlarda bize gelen duyumlara göre muhtarların Ankara’dan aldığı talimattan sonra şımardıkları söylemiştir. Bu tür sözler muhtarlarımızı da, bizleri de üzüyor. Sağduyuya davet ediyorum” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Muhtarların son yıllarda sorunlarla ilgili çıkışları, bazı çevrelerin “Muhtarlar şımardı” iddialarını da beraberinde getirdi. Bu iddiaları bir açıklamayla dile getiren Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, bu sözü sarf edenlere sert bir dille tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendilerini Ankara’ya davet ettiğinden dolayı çevrede bazı söylentilerin dolaştığını İfade eden Başkan Eren, muhtarlar hiçbir zaman şımarık olmadığını söyledi.

“717 TANE MUHTARIMIZ VAR”

Muhtarların mahallelerin temel taşı olduğunu belirten Başkan Eren,

Muhtarlarımız mahallesinin temel taşıdır. Aynı zamanda devletin yanında olan birimlerdir. Hiçbir muhtarımız hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu değerden dolayı şımarmamıştır. Şımaranlar varsa onlar şımarıktır. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Vatandaşımızın, mahallelimizin yanındayız. Son zamanlarda bize gelen duyumlara göre muhtarların Ankara’dan aldığı talimattan sonra şımardıkları söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu kabul etmez. Muhtarlarımız Türkiye Cumhuriyetinin yanında, vatandaşların hizmetinedir. Hiçbir zaman olumsuz hareketler sergilemezler. Muhtarlar kendi üslubunu hiçbir zaman bozmamıştır. Çünkü bir mahallenin temsilcisidir. Mahallesinde ayrım gayrım yapmadan hizmet vermektedir. 717 tane muhtarımız var. Bu tür sözler muhtarlarımızı da, bizleri de üzüyor. Sağduyuya davet ediyorum

şeklinde konuştu.

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15 Mar 2021 - 14:30 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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